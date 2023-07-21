Öz Sağlık-İş Sendikası Üyeleri Geriye Dönük Alacaklarını İstiyor

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası üyeleri, geriye dönük alacaklarının ödenmesi talebiyle İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Sendika yetkilileri, alacakların bir an önce ödenmesini ve işçilere nefes aldırılmasını istedi.

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası üyeleri, geriye dönük alacaklarının ödenmesi talebiyle İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklama yapan sendikanın İzmir şube başkanı Muharrem Çekim, Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesinin üzerinden 46 gün geçtiğini belirtti.

Bugüne kadar ödenmeyen geriye dönük alacaklarının tek seferde daha fazla geciktirilmeden ödenmesini istediklerini belirten Çekim, şöyle konuştu:

"Geriye dönük alacakları bekletmeyin, işçiye nefes aldıracak bu toplu parayı kuşa döndürmeyin, önümüz Kurban Bayramı işçi kurbanını kesebilsin dedik. Vergi dilimini işaret ettik, ülke ekonomisinin zorluğunu gösterip alacakların bir an önce ödenmesi için çalmadık kapı bırakmadık. Herkese alacakları ödenirken, sağlık işçisinin geriye dönük alacağına şahin kesildiniz, görün artık."