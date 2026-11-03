Öz Sağlık-İş Sendikası Muş Şubesinin 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı

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Öz Sağlık-İş Sendikası Muş Şubesi 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelin konferans salonunda düzenlenen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Genel kurulda konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, emeğin ve alın terinin destekçisi olduklarını belirtti.

Ömür, "Alın teri kurumadan hakkın ödenmesi gerektiğini düşünen bir zihniyetin evlatlarıyız. Sizleri burada görmekten mutluyum. Zaman zaman aranızda olmaya çalışıyoruz. Kapımız her zaman sizlere açık. Doğrunun ve emekçinin yanındayız." dedi.

Öz Sağlık-İş Sendikası Muş Şube Başkanı Ferhat Asya da genel kurulların geçmiş dönemin değerlendirilmesi ve gelecek hedeflerinin belirlenmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Sendikanın, gücünü üyelerinin dayanışmasından aldığını belirten Asya, "Bu aileyi büyük yapan makamlar, ünvanlar veya sayısal güç değil, birbirine güvenen ve zor zamanlarda omuz omuza veren üyelerimizin samimiyetidir." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde tek aday olan mevcut Şube Başkanı Ferhat Asya, yeniden aynı göreve seçildi.

Genel kurula Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Emre Kocaman, Muş Hak-İş Şube Başkanı Yaşar Kalır ile sendika üyeleri katıldı.

Kaynak: AA