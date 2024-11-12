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Oyun Oynarken Sandalyeden Düşen Çocuk Ağır Yaralandı

Oyun Oynarken Sandalyeden Düşen Çocuk Ağır Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde oyun oynarken sandalyeden kafa üstü düşen 10 yaşındaki Merve B., ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan çocuğun kafatasında kırık olduğu belirlendi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, oyun oynarken üzerine çıkıp ayakta durduğu sandalyeden kafa üstü düşen Merve B. (10), ağır yaralandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir sitedeki dairede meydana geldi. Oyun oynarken, sandalyenin üstüne çıkarak ayakta duran Merve B., dengesini kaybederek, kafa üstü düştü. Bayılan çocuk ailesi tarafından özel araçla götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Merve B.'nin, kafatasında kırık olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera Yavuz YILMAZİNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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