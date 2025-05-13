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Arkadaşların "kemer" oyunu hastanede bitti

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Karabük'ün Yenice ilçesinde arkadaşlarıyla kemer vurma oyunu oynarken kafasını kirişe çarpan genç yaralandı. Hastaneye kaldırılan gencin kafasına 3 dikiş atılırken, olay anı kameraya yansıdı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde arkadaşlarıyla oynadığı "kemer vurma" oyununda kafasını duvara çarpan genç yaralandı. Talihsiz olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

"KEMER" OYUNU SIRASINDA KAFASINI KİRİŞE ÇARPTI

Olay, ilçeye bağlı Değirmenyanı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Erkan isimli genç, arkadaşlarıyla "kemer vurma" olarak bilinen oyunu oynarken kaçmak istediği sırada koltuğun üzerinden atladı. Kontrolsüz atlayışın ardından Erkan, kafasını salonun ortasındaki kirişe çarptı. Acı içerisinde yere yığılan Erkan'ın kafasından kanlar aktığını gören arkadaşları büyük panik yaşadı.

KAFASINA DİKİŞ ATILDI

Yaralı genç, arkadaşları tarafından Yenice Devlet Hastanesine götürüldü. Burada kafasına dikiş atılan Erkan, daha sonra ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaklaşık 10 saat müşahede altında tutulan genç hastaneden taburcu edildi.

Arkadaşların 'kemer' oyunu hastanede bitti

OLAY ANI KAMERADA

Kafasını kirişe vurduğunda yere düşerek bayılacak gibi olduğunu belirten Fatih Erkan, "Yenice Devlet Hastanesinde 3 dikiş attılar. Tomografi çekilmesi için de Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ettiler. Sabaha kadar beklettiler. Herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı için hastaneden taburcu olduk" dedi. Oyun sırasında gözleri kapalı olan Erdem Alagöz ise arkadaşının kafasından kan aktığını görünce korktuklarını ifade etti. Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arkadaşların
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Güncel
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