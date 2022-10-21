Otomobilin önünü kesip, akrabası çifti vurdu

ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde Emrah K. (33), akrabası Yunus (27) ve Elif K. (26) çiftinin bulunduğu otomobilin önüne keserek, rastgele ateş etti.

ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde Emrah K. (33), akrabası Yunus (27) ve Elif K. (26) çiftinin bulunduğu otomobilin önüne keserek, rastgele ateş etti. Çift yaralanırken, kaçan şüpheli teslim oldu.

Çukurhisar Mahallesi'nde oturan Emrah K., önceki gün Eskişehir-Bursa kara yolunda otomobille önünü kestiği akrabası Yunus ve Elif K. çiftinin aracına rastgele tabancayla ateş edip, kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, çifti Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çalışma başlatan ekipler, Emrah K.'nin kaçtığı otomobili Çamlıca Mahallesi'nde terk edilmiş olarak buldu. Emrah K. ise İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. İfadesi alınan Emrah K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yunus ve Elif K. çiftinin hayati tehlikesinin olmadığı ve hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma sürüyor.