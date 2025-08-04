Sözün bittiği yer! Ölen annesinin başından bir an olsun ayrılmadı

Mardin'in Derik ilçesinde otomobilin çarptığı eşek öldü, yavrusu uzun süre başından ayrılmadı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam 21.00 sıralarında Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yola aniden çıkan eşeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen eşek, bir süre sonra öldü.

BAŞINDAN BİR AN OLSUN AYRILMADI

Bu sırada yavrusunun eşeğin başından ayrılmadığı görüldü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbarla olay yerine gelen belediye ekipleri, ölen eşeği gömülmesi için yoldan aldı. Eşeğin yavrusu ise hayvan barınağına götürüldü.

İşte o anlardan kareler;