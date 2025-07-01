Otomobilin Çarptığı 4 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Otomobilin Çarptığı 4 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin 4 yaşındaki Ömer Asaf K.'ya çarpması sonucu çocuk ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarpıp, üzerinden geçtiği 4 yaşındaki Ömer Asaf K. ağır yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Baykoca Mahallesi Çamlıca Sokak'ta meydana geldi. Yakup G. (37) yönetimindeki 16 Y 8203 plakalı otomobil, sokakta oyuncak scootera binen Ömer Asaf K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuğun üzerinden otomobil geçti. Ağır yaralanan Ömer Asaf K., kazayı yapan sürücü tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çocuğun ilk müdahalesi burada yapıldıktan sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kene gördüğü yastığı yakıp bahçeye attı, 17 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu

120 dönümü kül eden yangının nedeni "pes" dedirtti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Napoli'de olay! Osimhen kadro dışı bırakılarak genç takıma yollanıyor

Olay! Kadro dışı bırakılarak genç takıma yollandı
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi

Abdullah Gül'ü isyan ettiren çete! Çareyi savcılığa başvurmakta buldu
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı

Leman protestosunda olay görüntü! Bir anda binaya tırmanmaya başladı
Ümit Özdağ'dan ittifaka yeşil ışık

Yeni ittifak mı doğuyor? Ümit Özdağ yeşil ışık yaktı
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 8 fakülte kapatıldı
Nicolo Zaniolo için karar çıktı

Geldiği gibi gidiyor! Galatasaray'da flaş ayrılık
Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar

Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.