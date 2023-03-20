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Otomobil, sürüye çarptı; sürücü yaralandı, 16 koyun öldü

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Otomobil, sürüye çarptı; sürücü yaralandı, 16 koyun öldü

BATMAN'da otomobilin sürüye çarptığı kazada sürücü yaralandı, 16 koyun öldü.

BATMAN'da otomobilin sürüye çarptığı kazada sürücü yaralandı, 16 koyun öldü.

Kaza, gece saatlerinde Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçirilmek istenen koyun sürüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücü yaralandı, 16 koyun öldü. İhbarla gelen sağlık ekipleri, sürücüyü hastaneye kaldırdı. Ölü koyunlar ise belediye ekiplerince toplandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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