Otomobil, sürüye çarptı; sürücü yaralandı, 16 koyun öldü
Güncel Haberler
BATMAN'da otomobilin sürüye çarptığı kazada sürücü yaralandı, 16 koyun öldü.
BATMAN'da otomobilin sürüye çarptığı kazada sürücü yaralandı, 16 koyun öldü.
Kaza, gece saatlerinde Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçirilmek istenen koyun sürüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücü yaralandı, 16 koyun öldü. İhbarla gelen sağlık ekipleri, sürücüyü hastaneye kaldırdı. Ölü koyunlar ise belediye ekiplerince toplandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel