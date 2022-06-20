Otobüs şoförünü bıçakla yaralayan sanığa tahliye

ESKİŞEHİR'de, tartıştığı belediye otobüsü şoförü Barış Odabaşı'yı (42) bıçakla yaraladığı iddiasıyla hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istenen Gökhan Peker (30), ikinci duruşmada tutuklulukta kaldığı süre göz önüne alınarak, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi.

Tepebaşı ilçesi Muttalip Mahallesi'ndeki son durakta, şubat ayında, 26 BL 511 plakalı otobüse HES kodu eşleşmemiş tek kullanımlık biletle binmek isteyen Perihan Peker ve Zübeyde Peker, kendilerini uyaran şoför Barış Odabaşı ile tartıştıktan sonra Gökhan Peker'i aradı. Annesi ve kız kardeşinin araması ile gelen Peker, darbettiği Odabaşı'nı bıçakla bacağından ve karnından yaralayıp kaçtı. Bir süre sonra teslim olan Gökhan Peker, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklu sanık Gökhan Peker hakkında hazırlanan iddianamede 'tehdit' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar, 'kamu görevlisini kasten yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, 'kamu görevlisine hakaret' suçundan ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, savunmaların ardından sanık Gökhan Peker'in tutuklulukta kaldığı süreyi göz önüne alarak adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.