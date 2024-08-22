Üye Girişi
Haberler

Otizmli Öğrenci Hamza Danışmanoğlu'nun Resimleri Sergilenecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Hamza Danışmanoğlu, yaz tatilini Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'nda resim yaparak geçirdi. Danışmanoğlu'nun yaptığı 6 tablo, eylül ayında düzenlenecek sergide sanatseverlerle buluşacak.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 4. sınıfta eğitimine devam eden otizmli öğrenci Hamza Danışmanoğlu, yaz tatilini Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'nda resim yaparak geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Danışmanoğlu'nun iki ay içinde yaptığı 6 tablo, eylül ayında düzenlenecek sergide sanatseverlerle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Danışmanoğlu, Engelliler Sarayı'ndaki ortamın kendisine çok iyi geldiğini belirterek, "Üniversiteden önce de buraya geliyordum. Hatta üniversiteye girmek için bir aşama olan yetenek sınavını kazanmamda da buradaki hocalarımdan aldığım eğitimin katkısı oldu. Kendimi burada çok özgür ve rahat hissediyorum. Resim yapmak bana dinlenmek gibi geliyor. Fırça, tuval ve paletim benim en yakın arkadaşlarım oldu. Zamanımın çoğunu onlarla geçiriyorum. İki ay içinde 6 yağlı tablo yaptım. Yakın zamanda açılacak olan 'Motif' isimli sergide tablolarımı sergileyeceğim." ifadelerini kullandı.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise engelli bireylerin yeteneklerini geliştirmelerine fırsat verdiklerini aktararak, "İlçemizde çok yetenekli engelli kardeşlerimiz var. Onlar için kültür, sanat, müzik ve spor alanında birçok kurs hizmeti veriyoruz. Kardeşlerimizin hayallerine giden yolda onlara destek vermek ve onların da bunu başardığını görmek bizi çok mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yaz mevsimi boyunca devam eden resim kursundan, 35 engelli birey faydalandı.

Kaynak: AA / Güncel

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bağcılar Belediyesi Bağcılar Eylül Kültür Sanat Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Al Nassr Al Raed CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Al Nassr Al Raed maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Rapor parası ne zaman yatar? İş göremezlik ödemesi ne zaman, nereden yatar? Djurgarden Maribor CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Djurgarden Maribor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 22 Ağustos Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 22 Ağustos Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef Düello kim kazandı? 22 Ağustos Perşembe Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 22 Ağustos Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? FIFA 25 ne zaman çıkacak? FIFA 25 kaç TL? FIFA 2025 oyun çıkış tarihi ve fiyatı! Ah Leyla Vah Kerem filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ah Leyla Vah Kerem filmi ne zaman, nerede çekildi? 2024 YKS EK YERLEŞTİRME TARİHİ | YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman? Üniversite ek yerleştirme başvurusu nasıl yapılır? Cafer'in Çilesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cafer'in Çilesi filmi ne zaman, nerede çekildi? Servet Operasyonu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Servet Operasyonu filmi ne zaman, nerede çekildi? Yüce Thor filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yüce Thor filmi ne zaman, nerede çekildi? TABİİ nasıl izlenir, üyelik ücreti ne kadar? TRT TABİİ CANLI İZLE (UEFA Avrupa Karşılaşmaları) TABİİ Avrupa maçları şifreli mi? CUMA HUTBESİ 23 Ağustos 2024 Bu hafta Cuma hutbesinin konusu nedir? Cuma Hutbesi PDF tam metin! 23 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 23 Ağustos günlük burç yorumu... ÖGG sınavı ne zaman? 110. Dönem ÖGG sınavı kaç saat sürecek, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Beşiktaş- Lugano maçı hangi kanalda? Beşiktaş- Lugano maçı canlı izleme linki! AHLAT NEREDE, HANGİ İLE BAĞLI? Kabine Toplantısı'nın yapılacağı Ahlat nerenin ilçesi?
title