Fatih'te otel odasında eşini tornavidayla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Fatih'te otelin 111 numaralı odasında, İngiltere uyruklu Dhoba'nın eşi Ahmed Muse tarafından tornavida ile öldürülmesine ilişkin açılan davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Ahmed Muse'yi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Fatih'te bir otelin 111 numaralı odasında, 14 Kasım 2023 tarihinde İngiltere uyruklu Ayan Mohomed Dhoba'nın eşi Ahmed Yasin Muse tarafından tornavida ile bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin açılan davanın karar duruşması, dün İstanbul Adalet Sarayı 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Muse ve ve taraf avukatları katıldı.

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Tutuklu sanık Muse, daha önceki beyanlarında psikolojik rahatsızlıklarının olduğunu, olay günü uyandığında eşini oda içerisinde kanlı vaziyette gördüğünü iddia etmişti. Ancak alınan Adli Tıp raporuna göre sanığın, bulunduğu suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu belirlendi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yasin Ahmed Muse'un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Fatih Mevlanakapı Mahallesi'ndeki bir otelin 111 numaralı odasında, 14 Kasım 2023 tarihinde İngiltere uyruklu Ayan Mohammad Dhoba (26), boğazı delici bir aletle kesilerek öldürülmüş halde bulunmuştu. Yapılan incelemede, kadının vücudunda da delici bir aletle gerçekleştirilen yara izleri olduğu görülmüştü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Ayan Mohomed Dhoba'nın 11 Kasım'da eşiyle birlikte Türkiye'ye giriş yaptığı, Dhoba'nın eşi Ahmet Yasin Muse'un (28) ise otelden tek başına ayrıldığı anlara ait güvenlik kamera görüntülerine ulaşılmıştı. Gelişme üzerine Muse, kısa süre sonra üzerindeki kanlı tişörtle yakalanmıştı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Ahmed Yasin Muse için, 'Eşi kasten öldürmek' ve 'Canavarca hisle öldürme' suçları kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.