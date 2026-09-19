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ÖSYM'nin e-YDTS/2 Türkçe sınavı 282 adayın katılımıyla yapıldı

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ÖSYM tarafından 2026 e-YDTS/2 Türkçe sınavı, 282 adayın katılımıyla Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki elektronik sınav merkezlerinde yapıldı. Sonuçlar 16 Ekim'de açıklanacak; sonuçların sınav tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olması öneriliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2026 Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı (e-YDTS/2 Türkçe) yapıldı.

Saat 13.45'te başlayan e-YDTS/2, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde bu yıl ikinci kez uygulandı.

İki oturum ve dört bölümden oluşan sınav için 10 e-sınav salonu kullanıldı. Okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerini içeren sınav saat 17.00'de sona erdi. 282 adayın başvurduğu sınavda, emniyet dahil 139 görevli yer aldı.

Sınav sonuçları 16 Ekim'de açıklanacak. Sonuçların, sınav tarihinden itibaren 2 yıl süreyle geçerli olması öneriliyor. Bununla birlikte, sonuçların geçerlilik süresi ve kabul koşulları başvurulacak kurumun belirlediği ölçütlere göre değişiklik gösterebilecek.

Kaynak: AA
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