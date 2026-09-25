ÖSYM hafta sonu 3 sınav düzenleyecek

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca, Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) 26 Eylül Cumartesi, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ve İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) 27 Eylül Pazar günü yapılacak.

E-YDS; Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de e-sınav merkezlerindeki 48 salonda düzenlenecek. Saat 13.45'te başlayacak sınava saat 13.30'dan sonra adaylar alınmayacak. Adaylara 80 sorudan oluşan test için 180 dakika süre verilecek, ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar ise 30 dakikaya kadar ilave sürelerini kullanabilecek. Sınav sonuçları sınavın uygulandığı gün açıklanacak.

HMGS 17 İLDE, İYÖS 8 İLDE DÜZENLENECEK

HMGS/2, 17 il ve 18 sınav merkezinde yapılacak. Sınav için 43 bina ve 677 salon kullanılacak. İYÖS, 8 ilde 9 sınav merkezinde düzenlenecek. 11 bina ve 79 salon kullanılacak. Sınavlar test şeklinde olacak ve çoktan seçmeli 120 sorudan oluşacak. Sınavlarda ortak soru yer alabilecek. 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak. Sınavlar, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 155 dakika olacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na, hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak suretiyle denklik belgesi almış bulunanlar girebilecek.

İdari Yargı Ön Sınavı'na, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az 4 yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar katılacak. Ek süre kullanması uygun görülen adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Sınavların sonuçları, 22 Ekim'de açıklanacak. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutulacak. Adaylar, sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin 'ais.osym.gov.tr' adresinden erişebilecek.

'26 BİN 287 ADAY HAFTA SONU SINAVLARA KATILACAK'

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, hafta sonu gerçekleştirilecek 3 ayrı sınav uygulamasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Cumartesi uygulanacak e-YDS'ye 5 bin 321 aday katılacak. Pazar günü yapılacak HMGS'ye 19 bin 276, İYÖS'e ise 1690 aday başvurdu. Emniyet görevlisi dahil 3 bin 398 kişi sınavlarda görev yapacak. Sınavlara başvuran 81 engelli aday için uygun sınav ortamı oluşturuldu. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. Bu kapsamda 140 aday bu haktan yararlandı. Ayrıca ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 4 bina HMGS için kullanılacak. Sınavlara katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı