Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı/Electronic-Test of English Proficiency (e-TEP 2026/3 İngilizce) yapıldı.

e-TEP/3, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ÖSYM elektronik sınav merkezlerinde uygulandı. 566 adayın başvurduğu sınav, 17 salonda gerçekleştirildi. Sınavda emniyet mensupları dahil 85 kişi görev aldı.

İki oturum ile okuma, dinleme, konuşma ve yazma olmak üzere 4 bölümden oluşan e-TEP, saat 13.45'te başladı, adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Sınav tarihinden itibaren 2 yıl süreyle geçerli sayılması önerilen sonuçların, geçerlilik süresi ve kabul koşulları, başvurulacak kurumun belirlediği ölçütlere göre değişiklik gösterebilecek.

Sonuçlar 18 Ağustos'ta açıklanacak.