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Eskişehir'de hamamın havuzunda hareketsiz halde bulunan kişi hastanede öldü

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Odunpazarı'ndaki bir hamamın havuzunda hareketsiz halde bulunan 54 yaşındaki yabancı uyruklu V.J, hastanede hayatını kaybetti; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde hamamın havuzunda hareketsiz halde bulunan 54 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İstiklal Mahallesi Karagül Sokak'ta bulunan hamamın havuzunda bir kişinin uzun süre hareketsiz kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Havuzdan çıkarılan yabancı uyruklu V.J'ye sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahale yapıldı.

Ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan V.J, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

V.J'nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
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