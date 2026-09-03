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KPSS'de kimlik sorunu yaşayanlar için nüfus müdürlükleri açık

KPSS'de kimlik sorunu yaşayanlar için nüfus müdürlükleri açık
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ÖSYM, 6 Eylül 2026'daki KPSS Lisans sınavı öncesinde kimlik sorunu yaşayan adaylar için bazı nüfus müdürlüklerinin 07.00-10.00 saatleri arasında açık olacağını ve geçici kimlik belgesi düzenleneceğini duyurdu.

(ANKARA) - ÖSYM Başkanlığı, 6 Eylül 2026 Pazar günü yapılacak 2026- Kpss Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için bazı il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin açık tutulacağını duyurdu.

ÖSYM'nin açıklamasına göre, sınav günü T.C. kimlik kartını kaybeden, kimlik kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf ya da soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olan adaylar için sınav merkezlerinde belirlenen il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık olacak.

Nüfus müdürlükleri, 6 Eylül Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında hizmet verecek. Müdürlüklere başvuran adaylara, gerekli kontrollerin yapılmasının ardından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecek.

Adayların sınav günü nüfus müdürlüğüne başvururken sınava giriş belgesi ile biyometrik fotoğraflarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Adayların, nüfus müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sınav başvuru bilgilerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebileceği belirtildi. Aday bilgilerinin kontrolünün ardından düzenlenecek "Geçici Kimlik Belgesi" ile sınava giriş yapılabilecek.

ÖSYM, "Geçici Kimlik Belgesi" dışında verilen hiçbir belgenin sınava giriş için kabul edilmeyeceğini bildirdi.

Sınav günü açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin adreslerine ve açık olacakları saatlere ÖSYM'nin duyurusunda yer alan bağlantı üzerinden erişilebilecek.

Kaynak: ANKA
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