ÖSYM, 2026-KPSS Ortaöğretim branş sıralamalarını Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ÖSYM, 2026-KPSS Ortaöğretim'e katılan adayların branş bazında sıralamalarını Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıttı. Adaylar sıralamalarını T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle Aday İşlemleri Sistemi'nden öğrenebilecek; görüntülenen sayfa belge niteliği taşımıyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca ( Ösym ), 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2026- Kpss Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları yayımlandı.
Ösym'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2026-KPSS Ortaöğretim'e katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı.
Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.
Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımayacak, değerlendirmelerde ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınacak.