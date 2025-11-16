Osmanlı Türkçesiyle Farkındalık Yaratan Genç: İbrahim Etem Aktaş

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi İbrahim Etem Aktaş, Osmanlı Türkçesiyle konuşarak, sosyal medyada yayınladığı videolarla dil konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Hollanda'da gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve aslen Konyalı olan 24 yaşındaki Aktaş, Türkçenin köklü zenginliğini yeniden insanlara hatırlatmak istiyor.

Aktaş, AA muhabirine, günlük hayatta Osmanlı Türkçesini kullanmasıyla birlikte dil ve kültür bilinci uyandırma motivasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya paylaşımlarında unutulmaya yüz tutmuş Osmanlıca kelimeleri bugünün gençliğiyle buluşturan Aktaş, bu kelimelerin taşıdığı derin anlamı ve kültürel mirası yeni nesillere aktarmayı hedeflediğini söyledi.

Aktaş, dilin bir milletin varoluşundaki en temel unsurlardan biri olduğunu vurgulayarak, Türkçeye dair duyarlılığının lise yıllarından itibaren geliştiğini belirtti.

-"Dönemin dil zenginliğini bugüne taşımak istiyoruz"

Aktaş, Osmanlıcaya yönelişinin üniversite yıllarında başladığını dile getirerek, "Nihat Sami Banarlı ve Yavuz Bülent Bakiler gibi kıymetli müelliflerimizin eserlerini okudukça lisanımıza dair bir fikriyat oluşmaya başladı. Zira malumunuz kadim lisanımızda bir tasfiye yaşandı. Bu hassasiyet de o dönemden itibaren bende kök saldı." ifadelerini kullandı.

Üniversitede okurken bir arkadaşının vesilesiyle Osmanlı Türkçesi derslerine başladığı bilgisini veren İbrahim Etem Aktaş, "İlk merhale olan okumayı aştık. Fakat bizim yaptığımız ilmi bir çalışma değil. Biz bu lisanın muallimi değil, talebesiyiz. Dönemin dilini birebir yansıtmak değil, o dönemin dil zenginliğini bugüne taşımak istiyoruz." diye konuştu.

Aktaş, eski Türkçe kelimeleri seslendirme yöntemiyle yeniden gündeme getirdiğine dikkati çekerek, bu kelimeleri anlamanın ve anlatabilmenin en güzel yollarından birinin seslendirme olduğunu, böylece hem unutulmuş kelimeleri canlandırdıklarını hem de farkında olmadan yeni bir ifade biçimi oluşturduklarını anlattı.

"Kelimeleri keşfettikçe neyden yoksun kaldığımızı fark ediyorsun"

Kadim Türkçe kelimelere duyduğu ilgiyi bir "serüven" olarak nitelendiren Aktaş, her yeni keşfin kendisinde hem mutluluk hem de hüzün uyandırdığını söyledi. Aktaş, "Bu lisanın evladı olabilmek büyük bir imtiyaz. Ama bir yandan da mahzun bir durum. Çünkü kelimeleri keşfettikçe neyden yoksun kaldığımızı fark ediyorsun." görüşünü paylaştı.

Aktaş, bir milletin varlığını sürdürebilmesinin diline sahip çıkmasıyla mümkün olduğunun altını çizerek, "Bu lisan ecdadımızdan bize kalan bir mirastır. Kendimize, özümüze ait bir değerdir." dedi.

Osmanlı Türkçesiyle ilgili yaptığı çalışmanın anlamlı bir misyon olduğunu ve bu dilin gelecek nesillere aktarımının sağlanabilmesi açısından hazırladığı içeriklerin gençlere ve yeni insanlara örnek olmasını temenni eden Aktaş, bu çalışmalarının bir yandan da dil konusunda bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma amacı taşıdığını vurguladı.

İbrahim Etem Aktaş, dilin vatan toprağı kadar mukaddes, memleket kadar muazzez olduğunu belirterek, "Bir milleti millet yapan iki asli unsur vardır. Bunlar lisan ve din. Özellikle Türk milleti için bu iki kavram birbirinden ayrılmaz. O yüzden dilimize sahip çıkmak, onu yaşatmak bir Türk genci için asli vazifedir." değerlendirmesinde bulundu.