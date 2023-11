ERZURUM-OSMANLI OCAKLARI KUDÜS İÇİN YÜRÜYÜŞ VE MİTİNG DÜZENLEDİ

Osmanlı Ocakları Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Cuma namazı sonrası Erzurum'un Yakutiye ilçesinde düzenlenen yürüyüşe çok sayıda vatandaş ve partili katıldı. Saray Bosna Caddesinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki İstasyon Caddesine kadar Filistin-Kudüs-Doğu Türkistan zulmüne dur demek için yürüyen kalabalık, "Hamasa selam direnişe devam", "Ya Allah bismillah Allahekber". "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

Yaklaşık 30 dakikalık yürüyüşün ardından İstasyon Meydanı'na gelen kalabalık burada sloganlarına sürdürdü. Burada bir konuşma yapan Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Erzurum'daki son mitingimiz. Bundan sonra miting düzenlemek yok. Artık insani yardım adı altında Kudüs'e doğru yol alacağız. İçişleri Bakanlığımızdan böyle bir müsaade istedik. İzin gelirse artık oraya gidip orada yaralananlara yardım eli uzatacağız. Devlet yetkililerimizden de isteğimiz şudur. Artık söyleyecek sözler bitmiştir. Milletin sabrı kalmamıştır. Daha ne kadar çocuk ölmesi gerekir? Kudüs'e sahip çıkmak lazım. Kudüs biziz. Biz Kudüs'üz" dedi.

Canpolat, Kudüs'te bir vahşet varken burada bu şekilde eylem yapan, bunu dile getiren, bunu ifade eden diğer siyasi parti mensuplarına sivil toplum örgütlerine ülkemizde kalbi Filistin için atan herkese teşekkür etti. Çanakkale savaşına asker gönderen Kudüs'ü unutmadıklarını ifade eden Canpolat, "Senin için ölenler şehittir. Seninle beraberiz Kudüs, Erzurum'dan ilan ediyoruz. Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her yerinden kalbi insanlık için atan her insanın, her din mensubunun, feryadı sensin. Çocuklar ölmesin, kadınlar ölmesin insanlık artık savaştan yılsın, utansın diye feryat ediyoruz. Kudüs'te yaşanan bu insanlık dışı olayı kınıyoruz. Namus sahibi olan herkesi, vicdan sahibi olan herkesi, Kudüs için ayağa kalkıp bağırmaya, feryat etmeye, daha sonrasında da eyleme davet ediyoruz" diye konuştu.

"HAMAS'A TERÖR ÖRGÜTÜ DİYECEK KADAR İŞİN ÖZÜ ALÇALAN, SİYASETİ KİRLETEN YAPILAR VAR"

Kudüs'te yaşanan sıradan bir savaş olmadığını sözlerine ekleyen Canpolat konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çünkü karşımızda sıradan bir devlet yok. Terörist bir devlet var. Katil İsrail elinden geldiği kadar çocukları, hastaneleri vuracak kadar da alçaklaşıyor. Karşımızda bir ülke olsa onun bir ordusu olsa, o ordunun yaşlılara, kadınlara, çocuklara nasıl davranacağını bilir herhalde. Terörist bir devlet, Filistin halkının topraklarını işgal ederken onların canını, malını, ırzını, namusunu çocuklarını düşünür mü? Çünkü terörist bir devlet. Eğer bu terörist devlete fırsat verilirse, diğer terörist örgütlerine de bir yerde gün doğacak. Onlar terörist İsrail devleti nasıl oldu da devletleştiyse PKK'sı, PYD'si de herhalde bunlar da aynı şekilde düşünecektir herhalde. Onlar da kendilerine yaşam alanı bulacaklar. Bu yüzden direneceğiz. Tüm terör örgütlerine, bölücü unsurların tamamına karşı yekvücut olacağız. Türk'ü Kürdü, Arap'ı, Alevi'si, Sünni'si bir ocak çatısı altında yeryüzüne insanlığa düşmanlık eden, hangi terör mensubu Filistin'e bomba yağdıran, Türkiye'ye mermi sıkan, hangi terör örgütleri varsa bunların tamamına yekvücut olup birlikte mücadele etmemiz lazım. Ülkemizde çeşitli siyasi partilerin yapmış olduğu açıklamalar bizleri hayli tedirgin etmiş ve üzmüştür. Hamas'a terör örgütü diyecek kadar işin özü alçalan, siyaseti kirleten yapılar var. Terör İsrail devletinin yaptıklarını görmeyen, çocukların nasıl katledildiğini görmeyen ey bire ülkem insanı, kalkıp sen kimi terör ilan ediyorsun? PKK'ya, bölücü unsurlara sesiniz çıkmaz. Katil İsrail devletine sesiniz çıkmaz. Hamas'a laf ediyorsunuz. Hamas'a söz söylüyorsunuz. Diren Hamas diren, biz de sizdeniz. Hamas diren. Ülkemizde her zorluk, her bölücü, her ayrıştırıcı olaylarda Osmanlı Ocakları tepkisini göstermiş, FETÖ terör örgütüyle mücadeleyi başlatmış, bugün dünyanın başına bela olan İsrail terör örgütüyle ilgili de buradan ifade etmek isterim ki, bugün yaptığımız Erzurum'daki son mitingimiz. Biz ülke genelinde mitingler programlar düzenledik. Bundan sonra miting düzenlemek yok. Artık insani yardım adı altında Ocak partimizin orada gözetleyen bir ekibiyle Kudüs'e doğru yol alacağız. İçişleri Bakanlığımızdan böyle bir müsaade istedik. İzin gelirse artık oraya gidip orada yaralananlara yardım eli uzatacağız. İnsani yardım yapmak için Kudüs'e gideceğiz. Devlet yetkililerimizden de isteğimiz şudur. Artık söyleyecek sözler bitmiştir. Milletin sabrı kalmamıştır. Daha ne kadar çocuk ölmesi gerekir? Kudüs'e sahip çıkmak lazım. Kudüs biziz. Biz Kudüs'üz."

Konuşmanın ardından Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Halveti grubu ile birlikte ilahiler seslendirdi.