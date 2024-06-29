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Osmanlı İslam Alimi Ebubekir Efendi Cape Town'da Anıldı

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1862'de Cape Malay Müslümanlarına dini hizmet vermek için Güney Afrika'ya gönderilen Osmanlı İslam alimi Ebubekir Efendi, vefatının 144. yılında Cape Town'daki kabri başında anıldı. Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen anma etkinliğine, Başkonsolos Sinan Yeşildağ, Türk vatandaşları ve Ebubekir Efendi'nin soyundan gelen aile üyeleri katıldı.

CAPE Sultan Abdülaziz tarafından 1862'de Cape Malay Müslümanlarına dini hizmet vermesi için Güney Afrika'ya gönderilen Osmanlı İslam alimi Ebubekir Efendi, vefatının 144. yılında Cape Town'daki kabri başında anıldı.

Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosluğunun, tarihi Tana Baru Mezarlığı'nda düzenlediği anma etkinliğinde, Başkonsolos Sinan Yeşildağ, Başkonsolosluk görevlileri, şehirdeki Türk vatandaşları ve Ebubekir Efendi'nin soyundan aile üyeleri de hazır bulundu.

Programa, Ebubekir Efendi'nin soyundan gelen Ticaret ve Sanayi Bakanı Ebrahim Patel de katıldı. Kabri başında Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından katılımcılara helva ikram edildi.

Başkonsolos Yeşildağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1880 yılında vefat eden Ebubekir Efendi'nin Türkiye ile Güney Afrika arasındaki tarihi bağlar açısından önemine değinerek, "Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu olarak, Ebubekir Efendi'nin anıları ve eserleri bizim burada, özellikle onun torunları ve yerel makamlarla irtibat ve ilişki kurmamız açısından çok kıymetli." dedi.

Yeşildağ, "Ebubekir Efendi'yi ve eserlerini tanıdıkça ne kadar alim ve bilge bir insan olduğunu her geçen zaman daha iyi anlıyor, takdir ediyoruz. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

Güney Afrika'daki Türk aileler tarafından kurulan Osmanlı Mirası Vakfı da Türk-Güney Afrika Gençlik Birliğinin (TÜRKSAY) işbirliğiyle Cape Town'da anma programı düzenledi.

Ebubekir Efendi

Tanzimat devrinde Osmanlı hükümeti tarafından, Cape Malay Müslümanları arasındaki dini ve içtimai ihtilafları çözmek amacıyla gönderildiği Cape Town'a 1863'te ulaşan Ebubekir Efendi, burada yaklaşık 17 yıl görev yapmıştı.

Bölgede kız okulu dahil olmak üzere Türk-İslam okulları açan Ebubekir Efendi, bölge halkının konuştuğu Afrikaans dilini öğrenerek, bu dilde Arap harfleriyle "Beyanud'Din" isimli bir ilmihal kaleme almıştı.

Türkiye ile Güney Afrika arasında tarihi bir bağ kuran Ebubekir Efendi, geniş kültürel miras bıraktığı Cape Town'da 1880'de vefat etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Güney Afrika Cape Town Türkiye Osmanlı Kültür Sanat Güncel Haberler

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