Osmaniye'de Yolcu Otobüsü Seyir Halindeyken Alev Aldı
Adıyaman'dan Mersin'e giden yolcu otobüsü, Tarsus-Adana Gaziantep Otoyolu'nda yangın çıkardı. Şoför yolcuları tahliye etti, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Adıyaman'dan Mersin'e giden 02 AG 474 plakalı yolcu otobüsü saat 04.00 sıralarında Tarsus-Adana Gaziantep Otoyolu Toprakkale gişelerini geçtikten sonra bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevleri fark eden şoför, aracı emniyet şeridinde durdurup, yolcuları tahliye etti. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 3 araç ve 9 personel ile müdahale eden ekipler, yaklaşık 18 ton su ve köpük kullanıp alevleri söndürdü. Otobüsün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
