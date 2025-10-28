Osmaneli'de Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü, fener alayı ve yürüyüşle kutlandı. Yürüyüşe kamu yetkilileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Hükümet Konağı önünde başlayan yürüyüşe, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Şenocak, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Yusuf Soy, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Ellerinde Türk bayraklarıyla Osmaneli İtfaiye Müdürlüğü önüne kadar yürüyen gruba, balkonlardan vatandaşlar alkışlarla destek verdi.
