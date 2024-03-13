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Osmaneli Belediyesi Beşevler Mahallesinde Mahalle İftarı Düzenledi

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Osmaneli Belediyesi, bu yılki ilk mahalle iftarını Beşevler Mahallesinde gerçekleştirdi. İftar programına Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin de katıldı. İftar sonrasında Başkan Şahin, her Ramazan gerçekleştirdikleri açık hava mahalle iftarlarının birlik ve beraberlik tablosu oluşturduğunu belirtti. İftara 2 bin kişinin katıldığı ifade edildi.

Osmaneli Belediyesinin bu yılki ilk mahalle iftarı Beşevler Mahallesinde gerçekleştirildi.

Beşevler Mahallesindeki iftar programına katılan Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin, mahalle sakinleriyle birlikte tasavvuf müziği eşliğinde oruçlarını açtı.

İftar sonrasında konuşan Belediye Başkanı Şahin, belediyenin her Ramazan'da gerçekleştirdiği ve geleneksel hale getirdiği açık hava mahalle iftarları ile birlik ve beraberlik tablosu oluşturulduğunu kaydetti.

Mahalle iftarına 2 bin kişinin katıldığını söyleyen Şahin, "Ramazan ayı bize birçok şeyi hatırlatıyor. Bedenimiz saatlerce aç ve susuz. Bu açlık ve susuzluk bize ihtiyaç sahibi olan insanların halini daha iyi anlamamızı sağlıyor. Bu duyguyla iftar sofrasına geliyoruz, suyumuzu, ekmeğimizi, yemeğimizi bölüşüyoruz. Bunu yapamayan toplumlar herhalde iflah olmaz diye düşünüyorum." dedi.

İftara katılan mahalle halkı ile bir süre sohbet eden Kaymakam Yüksel Ünal vatandaşların taleplerini dinledi.

Kaymakam Ünal yaptığı açıklamada, "Bugün burada Beşevler Mahallemizde ikamet eden halkımız ile iftar yemeğinde bir araya geldiğimiz için son derece mutluyuz. Ramazan ayı yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği bir ay. Ramazan ayı birlik ve beraberliğin pekiştiği bir ay. Bu iftar yemeğinde de yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneği sergilenmektedir. Bu nedenle İftar yemeğini düzenleyen Belediye Başkanımıza, iş insanlarımıza, esnafımıza, emeği geçen herkese ve katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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