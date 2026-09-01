Ortaklaşa Hibe Programı: 4 Projeye 500 Bin Avro

"Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı"nın 2026-2029 dönemindeki ilk Proje Teklif Çağrısı sonuçlandı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfından (İKSV) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 43 şehrinden 147 başvurunun yapıldığı çağrı kapsamında Balıkesir Ayvalık, Diyarbakır, Van Gürpınar ve Bursa Osmangazi'de hayata geçirilecek dört proje hibe desteği almaya hak kazandı. Ortaklaşa Hibe Programı kapsamında dört projeye toplam 500 bin avroya varan hibe desteği sağlanacak.

Vakfın Avrupa Birliği desteğiyle Culture Action Europe (CAE) ortaklığında gerçekleştirdiği proje, Marmara Belediyeler Birliğinin (MBB) iştirakiyle yürütülüyor.

Değerlendirme Komitesi tarafından başvuru rehberinde belirtilen kriterler doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda Seyir Kültür-Sanat Derneği, Diyarbakır Edebiyat Kültür Sanat Eğitim ve Araştırma Derneği, Ninova Eğitim Kültür Sanat ve Turizm Derneği ile Ankara Aks Derneğinin yürüteceği projeler desteklenecek.

Program, Türkiye'de kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile belediyeler arasındaki diyaloğu ve kültürel işbirliklerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Dört kentte farklı kültürel işbirliği modelleri

Seyir Kültür-Sanat Derneğinin Ayvalık Belediyesi ortaklığında yürüteceği "Ayvalık'ta Bir Sinema" projesiyle Ayvalık'ın kültürel hafızasında önemli bir yere sahip Vural Sineması'nın yıl boyunca açık ve erişilebilir bir sinema ve kültür mekanı olarak yeniden işlevlendirilmesi planlanıyor.

Teknik ve fiziksel altyapısı yenilenecek sinemada film gösterimleri, çocuk etkinlikleri, söyleşiler ve özel programlar düzenlenecek. Şubat 2027'de faaliyete geçmesi planlanan mekanda çocuk filmleri ve atölyeler, kadın yönetmenlerin filmleri ile Avrupa filmleri gösterimleri ve söyleşiler yapılacak.

Diyarbakır Edebiyat Kültür Sanat Eğitim ve Araştırma Derneğinin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ortaklığındaki "Dillerarası Bir Avlu: Mazxana" projesiyle Sur'daki tarihi bir Diyarbakır evinin disiplinlerarası üretime açık bir kültür mekanı olarak yeniden işlevlendirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında Diyarbakır Karşılaştırmalı Edebiyat Günleri'nin 2026-2027 edisyonunun edebiyat, çeviri, hafıza ve birlikte yaşam odağında yıl boyunca devam eden katılımcı bir programa dönüştürülmesi planlanıyor. Program kapsamında Avrupa, Irak, İran, Suriye ve Türkiye'nin farklı kentlerinden en az 65 konuğun Diyarbakır'da ağırlanması öngörülüyor.

Ninova Eğitim Kültür Sanat ve Turizm Derneğinin Gürpınar Belediyesi ortaklığında yürüteceği "Gürpınar Kültüre Katılım Ağı" projesiyle ilçede çocukların, gençlerin, kadınların, yaşlıların ve engelli bireylerin kültürel yaşama daha etkin katılım sağlayabileceği bir model geliştirilecek.

Gürpınar Kültür Merkezi'nin erişilebilirliğinin ve teknik altyapısının iyileştirilmesinin yanı sıra Kültür Danışma Kurulu ve Yerel Kültür Elçileri Ağı oluşturulacak. Çocuk ve Gençlik Kültür-Sanat Akademisi, kadınlara yönelik sanat atölyeleri, gezici kültür buluşmaları ve kuşaklararası sözlü tarih çalışmaları düzenlenecek.

Ankara Aks Derneğinin Osmangazi Belediyesi ortaklığında yürüteceği "Romangal Katılımcı Yönetişim Projesi: Endüstriyel Mirastan Ortak Geleceğe" kapsamında Bursa'daki tarihi Romangal İpek Fabrikası'nın endüstriyel mirası koruyan ve farklı paydaşların söz sahibi olduğu bir kültür merkezine dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında mahalle sakinleri, eski fabrika çalışanları, zanaat ustaları, sanatçılar ve gençlerin katılımıyla fabrikanın endüstriyel mirası ile Bursa'nın ipekçilik hafızasının kayıt altına alınması planlanıyor. Dijital hafıza arşivi, sergi ve podcast serisinin yanı sıra zanaat atölyeleri düzenlenecek.

"Yerel kültür politikalarının gelişimi açısından ilham verici"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece, dört projenin yerel kültür politikalarının gelişimi açısından ortak noktalara sahip olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Balıkesir Ayvalık, Diyarbakır, Van Gürpınar ve Bursa Osmangazi'de hayata geçirilecek bu çalışmalar yerel hafızayı bugünün kültür-sanat üretimleriyle buluştururken kültüre erişim imkanlarını genişletmeyi ve sivil toplum ile yerel yönetimler arasında kalıcı işbirliği modelleri geliştirmeyi hedefliyor. Ayvalık'ta bir sinemanın, Diyarbakır'da tarihi bir evin, Gürpınar'da bir kültür merkezinin ve Bursa'da endüstriyel miras niteliğindeki bir fabrikanın odağında gelişen bu projelerin kültürel mekanları salt fiziksel alanlar olarak değil, kent sakinlerinin üretim ve karar alma süreçlerine katıldığı kamusal alanlar olarak işlevlendirmelerini çok önemsiyoruz. Ortaklaşa'nın yeni döneminde mali desteğin yanı sıra proje ekiplerini en az 15 seanslık mentorlukla destekleyerek kurumları Ortaklaşa topluluğunun bir parçası haline getiriyoruz. Böylece farklı kentlerde edinilen deneyimlerin birbirini beslediği ve kalıcı bir ortak çalışma kültürüne dönüştüğü yapıyı güçlendirmeyi amaçlıyoruz."

Ortaklaşa Hibe Programı'nın 17 Mart-18 Mayıs 2026'da başvuruları alınan ilk Proje Teklif Çağrısı'na Türkiye'nin 7 bölgesindeki 43 şehirden 147 proje başvurusu yapıldı.

Programın 2026-2029 döneminde sivil toplum kuruluşlarına toplam 1,9 milyon avroya varan hibe desteği verilmesi planlanıyor.

Eylülde açılması planlanan "Uluslararası Kültürel İşbirliği Proje Teklif Çağrısı" kapsamında Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin Avrupa'dan kültür sanat kurumları ve belediyelerle geliştireceği ortaklıkların desteklenmesi hedefleniyor. Program kapsamındaki son Proje Teklif Çağrısı'nın ise 2027 ilkbaharında açılması planlanıyor.

Kaynak: AA