ORTAĞINI KASIĞINDAN VURUP YARALADI, SIĞINDIĞI MANAVDA DA KALBİNDEN VURUP ÖLDÜRDÜ

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, tütün mamulleri satışının yapıldığı iş yerinde ortaklar arasında 'hisse devri' nedeniyle çıkan tartışmada Aszerbaycan uyruklu Şamil Xalıd (30), ortağı Ahmet Dikbaş tarafından tabancayla kasığından vuruldu. Dikbaş, kasığından yaralanarak kaçıp bir manava sığınan Xalıd'ı bu kez de kalbine ateş ederek öldürdü.

Olay, saat 19.00 sıralarında Demetlale Mahallesi 418'inci Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre, tütün mamulleri satışının yapıldığı iş yerinde ortaklar Ahmet Dikbaş ve Azerbaycan uyruklu Şamil Xalıd arasında hisse devri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dikbaş, üzerinde bulunan tabanca ile ortağı Xalıd'e ateş etti. Xalıd, kasığına isabet eden kurşunla cadde üzerinde bulunan bir manava sığındı. Dikbaş, Xalıd'ın 3 el daha ateş etti. Xalıd, kalbine isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dikbaş polis ekiplerine teslim olurken, Xalıd ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'ÇOK ÜZÜLDÜK'

Hayatını kaybeden Xalıd'ın eski ortaklarından olan Mirzahan Ş., Ben burada esnafım. Olayı duyduk, çok üzüldük. Şamil burada bilinen ve sevilen bir esnaftı. Kendisi benim de eski ortağım, tütüncü işlettik kendisiyle. Hastaneye kaldırıldıktan sonra öldüğünü duyduk. Ahmet ağabeye de üzüldük, yaşlı biriydi. Olay şöyle; Şamil kendi hissesini başka birine devretmek istemiş. Ortağı Ahmet ise buna izin vermemiş. Tartışma sonrası Ahmet tabancasını çekip Şamil'i vurmuş. Kurşunlardan 3 tanesi kalbine isabet ediyor. Şamil 30 yaşında genç biriydi, çocuğu vardı. Esnaflar olarak çok üzüldük dedi.

'4 EL SİLAH SESİ DUYDUK VE KENDİMİZİ YERE ATTIK'

Olay sırasında aynı cadde üzerinde olan mahalleli Yusuf Berke Doğan ise Arkadaşlarımızla oturuyorduk. Birden 4 el silah sesi duyduk ve kendimizi yere attık. Etrafta çocuklar da vardı. Çok şükür onlara bir şey olmadı. Kalkıp olay yerine geldiğimizde Şamil'in yaralı olarak yerde yattığını gördük. Kendisini tanırım, Demetevler'de esnaftır. Rahmetli olmuş, ailesine sabır diliyorum diye konuştu. (DHA)