Unıcef: Ortadoğu'daki Çatışmalarda 2.100'den Fazla Çocuk Öldü veya Yaralandı

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) Genel Müdür Yardımcısı Ted Chaiban, Ortadoğu'daki askeri gerginlik sırasında 2.100'den fazla çocuğun ya hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını açıkladı. Çatışmanın etkileri nedeniyle milyonlarca çocuğun tehlike altında olduğu belirtiliyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 24 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) Genel Müdür Yardımcısı Ted Chaiban, Ortadoğu'daki askeri gerginliğin tırmanmasından bu yana 2.100'den fazla çocuğun öldürüldüğünü veya yaralandığını söyledi.

Chaiban, pazartesi günü New York'taki BM genel merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, çatışmanın 23. gününde bölgedeki çocukların ağır bir bedel ödediğini belirtti. Daha geniş çaplı ya da uzun süreli bir çatışmaya sürüklenmenin milyonlarca kişi için felaket olacağı uyarısında bulundu.

Chaiban, İran'da 206, Lübnan'da 118, İsrail'de 4 ve Kuveyt'te 1 çocuğun hayatını kaybettiğini ifade etti.

"Bu, savaşın başlangıcından bu yana her gün ortalama yaklaşık 87 çocuğun öldüğü veya yaralandığı anlamına geliyor" diyen Chaiban, aralıksız bombardıman ve tahliye emirleri nedeniyle birçok ülkede hızlı bir yerinden edilme sürecinin yaşandığını ve bunun toplulukları boşalttığını da kaydetti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin tahminlerine göre, İran'da 864.000'i çocuk olmak üzere yaklaşık 3,2 milyon kişi, Lübnan'da ise yaklaşık 370.000'i çocuk olmak üzere 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Chaiban, çatışmanın tırmanmasından önce bile Ortadoğu genelinde yaklaşık 44,8 milyon çocuğun çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşadığını belirtti.

Kaynak: Xinhua
