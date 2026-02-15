Haberler

Orta Karadeniz ile batı bölgeler için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz ile batı bölgelerde gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Özellikle Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve birçok batı ilinde dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Orta Karadeniz ile batı bölgeler için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde Sinop'un güneyi, Samsun çevreleri ile Ordu ve Giresun'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Gece saatlerinden sonra Muğla'da, yarın sabah saatlerinden sonra Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir çevreleri ile Ankara'nın güneyinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.???????

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
