Bakan Uraloğlu: THY 20 Mart'a kadar İran seferlerini planlamadan çıkarmıştır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Doğu'daki hava sahası durumunu takip ettiklerini belirtti. Türk Hava Yolları, Pegasus, AJet ve SunExpress'in Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün'e tüm uçuşları 13 Mart 2026'ya kadar iptal edildi. Ayrıca, İran seferleri de belirli tarihlere kadar planlamadan çıkarıldı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Doğu hava sahalarındaki gelişmelerin anlık olarak takip edildiğini belirterek, "THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 13 Mart 2026 gün sonuna kadar iptal edilmiştir. Pegasus 12 Mart'a, THY ise 20 Mart'a kadar İran seferlerini planlamadan çıkarmıştır" dedi.

Bakan Uraloğlu sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler ışığında hava sahalarındaki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, "Mevcut durumda İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suriye'de (Halep hariç) hava sahası kapalılık NOTAM'ları devam etmektedir. Umman, Ürdün ve Suudi Arabistan'da kısmi sivil uçuşlar sürerken Birleşik Arap Emirlikleri'nde hava ulaşımı kontrollü ve sınırlı şekilde sürdürülmektedir. Hava sahalarındaki gelişmeler doğrultusunda havayolu taşıyıcılarımız, bölgedeki bazı noktalara yönelik seferlerini güvenlik riskleri nedeniyle 9 Mart gün sonuna kadar durdurmuştu. Ancak yapılan değerlendirmeler sonucunda devam eden riskler nedeniyle THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 13 Mart 2026 gün sonuna kadar iptal edilmiştir. Pegasus 12 Mart'a, THY ise 20 Mart'a kadar İran seferlerini planlamadan çıkarmıştır. Doha, Dubai, Kuveyt, Bahreyn, Abu Dabi ve Dammam'a yapılması planlanan uçuşlar da yine 13 Mart gün sonuna kadar iptal edilmiştir. Türk Hava Yolları'na ve Pegasus'a ait iki uçak Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nda beklemektedir. Tailwind Havayolları'nın Irak menşeli bir şirkete kiraladığı bir uçak Irak'ta bulunmaktadır. Hava sahası ve havalimanlarındaki gelişmeler doğrultusunda ilgili birimlerimiz koordineli şekilde çalışmalarını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

