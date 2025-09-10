Orta Avrupa Ülkelerinden Polonya'ya Destek Mesajı

Avusturya, Macaristan, Çekya ve Slovakya, Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesinin ardından bu ülkeye destek mesajı verdi.

Orta Avrupa ülkeleri liderleri, Polonya hava sahasının ihlal edilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın İHA'larla Polonya hava sahasını ihlal etmesinin, kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti.

Stocker, "Bunu en sert şekilde kınıyoruz ve Polonya'nın yanında tam bir dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

Avrupa'nın güvenliğinin ulusal savunma kapasitelerini güçlendirmeleriyle başladığına işaret eden Stocker, bu nedenle Avusturya ulusal savunmasına yoğun yatırım yaptıklarını, askeri tarafsızlıklarının pasiflik anlamına gelmediğini, egemenliklerini aktif şekilde koruma yükümlülüğü getirdiğini kaydetti.

Stocker, Rusya'yı saldırılarını derhal durdurmaya ve müzakere masasına oturmaya çağırdı ve Avrupa Birliği'nin (AB) baskısını sürdüreceğini aktardı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, Polonya'nın toprak bütünlüğünün ihlalinin edilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, Polonya ile tam bir dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Orban, savaşın gölgesinde yaşamanın risk ve tehlikelerle dolu olduğuna işaret ederek, artık buna bir son verme zamanının geldiğini belirtti.

Başbakan Orban, "barışın sağlanmasına yönelik" ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarını desteklediklerini aktardı.

Çekya Başbakanı Petr Fiala, X hesabından yaptığı açıklamada, Polonya topraklarına giren Rus İHA'larının, NATO ülkelerinin savunma kapasitelerinin bir sınavı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Fiala, "Bunun sadece bir tesadüf olduğuna inanmak zor. Putin rejimi tüm Avrupa'yı tehdit ediyor ve sistematik olarak ne kadar ileri gidebileceğini yokluyor." ifadelerine yer verdi.

Polonya'nın hava savunma sistemlerinin etkili şekilde reaksiyon göstermesinin güven verdiğini aktaran Fiala, Rusya'nın diğer Avrupa ülkeleri sakinlerine zarar vermeye çalıştığını kaydetti.

Fiala, Polonya'nın yanında olduklarını, çünkü onların müttefik olarak ön saflarda yer aldığını belirtti.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, ABD merkezli Meta şirketine ait Facebook platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Polonya'nın hava sahasının ihlalinin ciddi bir olay olduğunun altını çizdi.

Fico, Polonya ile dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak, gerekli tüm cevapların bulunması konusunda işbirliği teklif ettiğini aktardı.