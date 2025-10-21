Haberler

Orta Asya Ülkeleri Savunma Bakanları İlk Toplantısını Semerkand'ta Gerçekleştirdi

Orta Asya Ülkeleri Savunma Bakanları İlk Toplantısını Semerkand'ta Gerçekleştirdi
Özbekistan'ın Semerkand şehrinde düzenlenen Orta Asya ülkeleri savunma bakanları toplantısında, bölgesel güvenlik ve askeri işbirliği konuları ele alındı. Bakanlar, 2. Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına dikilen anıta çelenk bıraktı ve 'Birlik - 2025' tatbikatını izleyecek.

Orta Asya ülkeleri savunma bakanlarının ilk toplantısı Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde düzenlendi.

Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orta Asya ülkeleri savunma bakanları Semerkant'ta bir araya geldi.

Bakanlar ilk olarak 2. Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına dikilen Semerkant'taki Yaslı Anne Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Ardından da Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedov'un ev sahipliğinde Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan savunma bakanlarının katılımıyla Orta Asya Savunma Bakanları Birinci Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Orta Asya ülkeleri savunma bakanlarına gönderdiği mesaj okundu.

Mirziyoyev mesajında, kardeş halklar arasındaki barış ve birliktelik bağlarının karşılıklı işbirliği ve dayanışma ile güçlendiğini kaydederek, toplantının başarılı geçmesini diledi.

Bölge ülkeleri savunma bakanlıkları arasındaki işbirliğinin durumu ve perspektiflerinin ele alındığı toplantıda bakanlar, bölgede güvenliğin sağlanması, devletler arası askeri-teknik iş birliğinin geliştirilmesi, uluslararası terörizme karşı ortak mücadelede karşılıklı işbirliğinin güçlendirilmesi konularında fikir alışverişinde bulundu.

Orta Asya ülkeleri savunma bakanları, bugün ayrıca Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un da katılımıyla Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Azerbaycan savunma bakanlıklarına bağlı askeri birliklerce Semerkant yakınlarındaki Kattakurgan askeri poligonunda düzenlenecek "Birlik - 2025" bölgesel ortak tatbikatını izleyecek.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
