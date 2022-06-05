Ormanlar, 1150 rakımlı kulede 'ateş savaşçıları' tarafından 24 saat gözetleniyor - Haberler

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, orman yangınlarına ilk müdahalede, 5 ilin kesişme noktasındaki 1150 rakımlı tepede kurulu yangın gözetleme kulesindeki personel, dürbünle 24 saat duman avcılığı görevini yapıyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Nurdağı Orman İşletme Şefliği'nin sorumluluğundaki Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis ve Hatay'ın kesişme noktasındaki 1150 rakımlı Emirtepe'deki yangın gözetleme kulesinde 32 bin hektarlık alandaki ormanlar, dürbünle 24 saat kesintisiz gözetleniyor. Kulede görevli olan ve kendilerini 'Yeşil vatanın koruyucusu, ateş savaşcıları' olarak adlandıran kuzenler Kenan Bakır (39), Kerim Bakır (26) ile İsmail Özdemir (40), dumanı fark ettiklerinde hemen bilgi vererek en yakın bölgedeki ve teyakkuz halinde bekleyen ilk müdahale araçlarının sevkini sağlıyor.

Nurdağı Orman İşletme Şefliği'nde olası bir orman yangınına en kısa sürede müdahale etmek amacıyla kulakları telsizde, gözleri telefonda gelen ihbarları dinleyen 1 ilk müdahale aracı ve 2 arazöz ile 16 personel teyakkuz halinde bekliyor.