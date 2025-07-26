'Yanıyorum!' diyerek feryat eden orman işçisinin son hali

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine sıçrayan yangında orman işçisi Kader Dereli (38) Sarıcaova köyündeki söndürme çalışmalarında, rüzgarın aniden yön değiştirmesiyle alevlerin ortasında kaldı. Ateş hattından yaralı şekilde kurtulan orman işçisinin "Yanıyorum, su verin!" şeklindeki feryadı yürekleri dağladı.

VÜCUDUNDA 2 VE 3'ÜNCÜ DERECE YANIKLAR VAR

Yaralı Kader Dereli, ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Çalışmalara Denizli'den gelerek katılan Kader Dereli'nin, el, yüz ve bacaklarında 2 ve 3'üncü derece yanık olduğu tespit edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Tedavisine başlanan Dereli, ameliyat edildi. Enfeksiyon riskine karşın Şehir Hastane'nin yanık ünitesinde tutulan Dereli'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

EŞİ SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Asiye Dereli, bir an olsun yalnız bırakmadığı, hastanenin yanık ünitesinde tedavisi süren eşinin son durumunu gösteren fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafta Kader Dereli'nin yüz, el ve bacaklarının sargılı olduğu görüldü.