Orman gönüllüsü Bayram Eren Arslan adına hatıra ormanı oluşturuldu

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında şehit olan AKUT gönüllüsü Bayram Eren Arslan anısına Yozgat'ın Sorgun ilçesinde hatıra ormanı oluşturuldu.

İlçeye bağlı Çamurlu köyü çevresinde düzenlenen hatıra ormanı fidan dikim törenine katılan Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, yaptığı konuşmada, Arslan'ın yeşil vatanı korurken şehit düştüğünü söyledi.

Bu vatanın milletten bir şey alarak değil, millete, topraklara bir şeyler katarak, fedakarca çalışan genç nesillere ihtiyacı olduğunu vurgulayan Canpolat, şunları kaydetti:

"Eren de bu kardeşlerimizden biriydi. AKUT görevlisi olarak yola çıktığı zaman, belki hedefinde ormandaki ağaçları kurtarmak, yangını söndürmek, orman köylerinden birisinin canına helal gelmesini önlemek amacıyla canını siper ederek, o düşüncelerle o ormana girdi. Ters rüzgar veya olumsuz hava şartları Eren'i bizden aldı, şehitlik mertebesine ulaştırdı. Allah makamını ali, mekanını cennet eylesin."

Şehit babası Gürsel Arslan da oğlunun doğayı çok sevdiğini anlattı.

Oğlu adına burada 300 fidan dikileceğini belirten Arslan, "Bu anlamlı çalışmada emeği geçen başta sayın valimiz, kaymakamımız, Orman Müdürlüğümüz, çevre köylerimiz ve belediyelerimize teşekkür ediyorum. Eren, bu ormanda yaşayacak. Bizim görevimiz de bu ormanı büyütmek ve yeşertmektir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar fidan dikti.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
