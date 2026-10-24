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Orleans'ta RN mitingi nedeniyle 15 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildi

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Fransa'da Marine Le Pen'in partisi RN'nin Orleans'ta yapacağı miting öncesi kentte yoğun güvenlik önlemleri alındı. Orleans Belediye Başkanı Serge Grouard, hafta sonu boyunca 15 yaş altı için 21.00-06.00 sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik'in (RN) miting yapacağı Orleans'ta karşıt görüşlü binlerce kişi toplanırken olası şiddet olaylarına karşı yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Orleans Belediye Başkanı Serge Grouard yerel saatle 10.30'da başlayan miting için olağanüstü güvenlik önlemleri alındığını açıkladı.

Başkan Grouard ayrıca hafta sonu boyunca 15 yaş altı kişiler için 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulayacaklarını duyurdu.

Bazı yolların trafiğe kapatıldığı kentte, metro istasyonlarına ve önemli ulaşım noktalarına polis ekipleri sevk edildi.

Kentte karşıt görüşlü bir eylem yapılıyor

Yarın da devam edecek mitinge yaklaşık 10 bin kişinin katılması öngörülürken kentte farklı bir noktada onlarca sendikanın çağrısı ile "ırkçılık, faşizm ve emperyalizm" karşıtı bir eylem de yapılıyor.

Başta Paris olmak üzere ülke genelinden eylemcilerin de katıldığı Orleans'ta 30 bine yakın kişinin toplanması bekleniyor.

Kentte eylemin yapılacağı katedralin önünde toplanmaya başlayan binlerce kişi RN'nin politikalarını protesto ederek, ırkçılık karşıtı sloganlar attı.

Eyleme sendikalar ve Sosyalist Parti (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure'un yanı sıra Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden milletvekilleri de katıldı.

Kaynak: AA
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