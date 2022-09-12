Orhan Sümer: 'Çocukların Servisle Okula Gitmesi Artık Lüks Oldu'

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, artan okul servisi fiyatlarıyla ilgili “İlkokul çağındaki çocukların defter kalem masrafları bile aileler tarafından karşılanamaz hale gelmişken, çocukların servisle okula gitmesi artık lüks oldu. Milyonlarca öğrenci okullarına yürüyerek gitmek zorunda kaldı... İstanbul-Ankara-İzmir gibi illerde ortalama 250 lira olan servis ücretleri bu sene en kısa mesafe için 600-700 TL’ye yükseldi. Birçok aile ne yazık ki bu fiyatları karşılayacak ekonomik güce sahip değil” dedi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, artan okul servisi fiyatlarıyla ilgili "İlkokul çağındaki çocukların defter kalem masrafları bile aileler tarafından karşılanamaz hale gelmişken, çocukların servisle okula gitmesi artık lüks oldu. Milyonlarca öğrenci okullarına yürüyerek gitmek zorunda kaldı... İstanbul-Ankara- İzmir gibi illerde ortalama 250 lira olan servis ücretleri bu sene en kısa mesafe için 600-700 TL'ye yükseldi. Birçok aile ne yazık ki bu fiyatları karşılayacak ekonomik güce sahip değil" dedi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, yeni eğitim-öğretim yılına başlayan okullardaki servis fiyatlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Artan maliyetler ve gelen zamlardan dolayı asgari ücret ile geçinen ailelerin çocuklarını okul servisine yazdıramadığını belirten Sümer, "10 yaşından küçük yüz binlerce çocuk kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor" dedi. Sümer'in yazılı açıklaması şöyle:

"ÇOCUKLARIN SERVİSLE OKULA GİTMESİ ARTIK LÜKS OLDU"

"AKP ve Saray iktidarının 20 sene boyunca en çok zarar verdiği alanlardan bir tanesi ne yazık ki eğitim sistemimiz. Öğretmeninden, öğrencisine, servisinden, kırtasiyecisine kadar herkes bin bir dert yanıyor. İlkokul çağındaki çocukların defter kalem masrafları bile aileler tarafından karşılanamaz hale gelmişken, çocukların servisle okula gitmesi artık lüks oldu. Milyonlarca öğrenci okullarına yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Zaten ağır aksak ilerleyen eğitim sistemi, Saray iktidarının Türkiye'de yarattığı ekonomik buhranla birlikte tamamen yaya kaldı.

"ÇOCUKLARINI SERVİSLE OKULA GÖNDERMEK İSTEYENLER AİLELER KARA KARA DÜŞÜNMEK ZORUNDA KALIYOR"

Benzin ve mazota gelen art arda zamlar okul servisi fiyatlarını da etkiledi. Çocuklarını servisle okula göndermek isteyen aileler kara kara düşünmek zorunda kalıyor. Geçen seneye oranla ne yazık ki özellikle büyük şehirlerde fiyatlar 4 kat artmış durumda. İstanbul- Ankara-İzmir gibi illerde ortalama 250 lira olan servis ücretleri bu sene en kısa mesafe için 600- 700 TL'ye yükseldi. Birçok aile ne yazık ki bu fiyatları karşılayacak ekonomik güce sahip değil.

"10 YAŞINDAN KÜÇÜK YÜZ BİNLERCE ÇOCUK KİLOMETRELERCE YOL YÜRÜMEK ZORUNDA KALIYOR"

Adrese dayalı kayıt sistemi, okulların yeterli donanıma sahip olmaması, büyükşehirlerdeki kira artışları ve taşınmalar ne yazık ki tüm bunlar ilkokul çağındaki çocuklarımızı etkiliyor. Aileler çalışmak zorunda ve küçük çocuğu olanlar mutlaka servis kullanmak zorunda kalıyor. Ne yazık ki artan maliyetler ve sürekli gelen zamlarla okul servisleri özellikle asgari ücret ile geçinen aileler için büyük lüks oldu. Evinden okula gidebilmek için 10 yaşından küçük yüz binlerce çocuk kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Saray İktidarının kendine lüks anlayışı artık neresinden tutarsak elimizde kalıyor.

"SARAY İKTİDARI ÖYLE BİR DÜZEN YARATTI Kİ ARTIK YANDAŞLARI HARİÇ HİÇ KİMSE ÜLKENİN DURUMUNDAN MEMNUN DEĞİL"

Saray iktidarı öyle bir sistem yarattı ki hiç kimse memnun değil. Okul servisi çeken esnaflar artan maliyetlerden, akaryakıt fiyatlarından, yedek parça ve tamirden dert yanarken, Bakanlık tarafından belirtilen ücretlerin döngüyü karşılamadığından dert yanıyorlar. Ailelere sorduğumuzda ise fiyatların çok yüksek olduğunu ve çocuklarını bu fiyatlarla servise yazdıramayacağını belirtiyorlar. Saray İktidarı öyle bir düzen yarattı ki artık yandaşları hariç hiç kimse ülkenin durumundan memnun değil."