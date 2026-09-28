Haberler

Orhan Sarıbal, Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Demokrasi Derneği'nden ihracına tepki gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Orhan Sarıbal, Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Demokrasi Derneği'nden ihracına tepki gösterdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Demokrasi Derneği'nden ihraç edilmesine tepki gösterdi. Sarıbal, kararın Kılıçdaroğlu'nun sosyal demokrat siyasete emeğini ve demokrasi mücadelesindeki yerini silemeyeceğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Demokrasi Derneği'nden ihraç edilmesine tepki göstererek, alınan kararın Kılıçdaroğlu'nun sosyal demokrat siyasete verdiği emeği ve demokrasi mücadelesindeki yerini ortadan kaldıramayacağını ifade etti.

Sarıbal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Demokrasi Derneği'nden ihraç edilmesini kabul etmiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu, hak, hukuk ve adalet için milyonlarla yürüdü. Emekçinin, çiftçinin, emeklinin hakkını; kamu kaynaklarının halk için kullanılmasını savundu. Türkiye'nin en zor dönemlerinde farklı kesimleri bir araya getirmek için sorumluluk aldı. Bir derneğin ihraç kararı, Genel Başkanımızın sosyal demokrat siyasete verdiği emeği ve ülkemizin demokrasi mücadelesindeki yerini silemez." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Diyarbakır'da ölüm getiren kapı! Motosikletli yola savruldu, üzerinden kamyonet geçti

Açılan tek kapı bir can aldı! O anlar kameraya yansıdı
Ankara'da spor salonu devri kavgası kamerada! Araçtan inenlere pompalı tüfekle ateş açtı

Cipten pompalıyı alıp ateş açtı! Dehşet anları ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB Davası'nda savcıdan reklamcıya 'Murat Ongun' sorusu! 'Neye dayanarak...'

İBB Davası'nda savcıdan reklamcıya "Murat Ongun" sorusu
UEFA'dan Halil Umut Meler'e dev görev

Futbolseverlerin merakla beklediği kritik maçta düdük çalacak
Türkiye için kader maçı! İtalya'yı yenersek hesaplar değişecek

Kader maçımız! İtalya'yı yenersek tüm hesaplar değişecek
Karaman FK'dan büyük ses getiren hakem tepkisi

Bir şehrimizi ayağa kaldıran hakem! Maç sonu yapılan paylaşım olay
Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı

88 gündür tutuklu olan komedyen Deniz Göktaş hakkında karar
Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme! Kapıcıya verilen ceza bozuldu

Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme! Kapıcıya verilen ceza bozuldu
Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası'ndan elendiler

Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası'ndan elendiler