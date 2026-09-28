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Çiçek buketinin 2 bin lira olduğunu öğrenen adam, eşine çiçek yerine bakın ne verdi

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Çiçek buketinin 2 bin lira olduğunu öğrenen adam, eşine çiçek yerine bakın ne verdi
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Çiçek buketinin 2 bin lira olduğunu öğrenen bir adam, eşine çiçek yerine 100 dolar hediye etti. Çiçek fiyatlarına tepki gösteren adam, “2 bin lira papatyaya vereceğime karıma 100 dolar veririm. Güle güle harca. 2 bin lira papatya mı olur ya!” sözlerini sarf etti.

Çiçek fiyatları, özel günlerde eşine veya kız arkadaşına jest yapmak isteyenlerin cebini yakmaya devam ediyor. Son olarak paylaşılan bir video, yükselen çiçek fiyatlarına tepki gösteren bir adamın sıra dışı çözümüyle gündeme damga vurdu.

''2 BİN LİRA PAPATYA MI OLUR YA!''

Eşine jest yapmak için çiçekçiye giden adam, mütevazı bir papatya buketinin 2 bin lira olduğunu öğrendi. Fiyatı oldukça fahiş bulan adam, bu parayı bir buket çiçeğe vermek yerine ilginç yönteme başvurdu. 

EŞİNE ÇİÇEK YERİNE 100 DOLAR VERDİ

Eşine çiçek almak yerine doğrudan 100 dolar hediye eden adam, o anları kayda alan eşine karşı tepkisini dile getirdi. Çiçek fiyatlarındaki artışa isyan eden adam, "2 bin lira papatyaya vereceğime karıma 100 dolar veririm. Güle güle harca. 2 bin lira papatya mı olur ya!" sözlerini sarf etti. 

Kaynak: Haberler.com
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