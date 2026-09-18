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Orgeneral Bayraktaroğlu, NATO toplantısı için Danimarka'da Büyükelçi'yi ziyaret etti

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NATO Askeri Komite Toplantısı'na katılmak üzere Danimarka'ya giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kopenhag Büyükelçisi Burak Özügergin'i ziyaret etti. Genelkurmay Başkanlığı, ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Toplantısı'na katılmak üzere Danimarka'ya gitti.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Danimarka'da, Kopenhag Büyükelçimiz Sayın Burak Özügergin'i ziyaret etti." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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