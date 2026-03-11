Ordulu şehit Bilgin Çelenk'in ismi okulda yaşatılacak

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Karşıyaka Ortaokuluna, 11 Mart 1994'te terör örgütü PKK ile girdiği çatışmada şehit düşen Komando Piyade Er Bilgin Çelenk'in ismi verildi.

Karşıyaka Ortaokulunda düzenlenen programda, şehidin öz geçmişi okundu.

Şehidin kardeşi Uğur Çelenk, yaptığı konuşmada, büyük bir gurur yaşadıklarını belirterek, "Bir insanın adı bir okulda yaşadıkça aslında o insanın hatırası da yaşamaya devam eder. Burada okuyacak her öğrenci, her ders zili, her başarı şehidimizin adını ve hatırasını yaşatacaktır. Bu düşünce bize hem teselli hem de büyük bir onur verdi." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Muammer Erol ile beraberindekiler, okula Karşıyaka Şehit Bilgin Çelenk Ortaokulu isminin verilmesi ve Şehit Köşesi'nin açılışı dolayısıyla kurdele kesti.

İl Müftü Yardımcısı Burhan Al'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Erkuvum, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Nurettin Korkmaz, şehit Çelenk'in ailesi, yakınları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.