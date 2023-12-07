Ordu ve Giresun'da 4 camiden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde 2, Ünye ilçesinde 1 ve Giresun'un Bulancak ilçesinde 1 camiden farklı günlerde hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından evinde yakalandı.

Ordu'da, camilerden hırsızlık yaptığı belirlenen bir şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde bulunan 2 cami, Ünye ilçesinde bulunan 1 cami ile Giresun'un Bulancak ilçesinde bulunan 1 camiden farklı zamanlarda hırsızlık olayı meydana geldi. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, toplamda 4 camide meydana gelen hırsızlık olayının M.Y. (33) tarafından yapıldığını tespit etti. Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel kurulan Asayiş Unsurları ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekipleri, olayların şüphelisi M.Y. 'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ORDU