Ordu Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Ordu Üniversitesinde (ODÜ) 2025-2026 Akademik Yılı açılış töreni gerçekleştirildi.

ODÜ'den yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, üniversitenin konferans salonunda düzenlenen törende, üniversite ve şehrin diğer kurumlarıyla iş birliğinin derinleştirilerek ülkeye rekabet avantajı sağlanabileceğini belirtti.

Güler, Ordu Üniversitesinin bugün yüksek standartlarda eğitim veren ve 20 bin öğrenciye sahip değerli bir üniversite olduğunu anlattı.

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş ise Gazze'de yaşananların sadece bir bölge halkının değil, tüm insanlığın ortak acısı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Uluslararası hukukun açık bir şekilde ihlal edildiği, sivil yaşam alanlarının, hastanelerin, okulların, üniversitelerin hedef alındığı, sayısız masum çocuğun, gencin ve bilim insanının hayatını kaybettiği bu acı tablo karşısında sessiz kalamayız. Bu, insanlık onuruna yapılan bir saldırıdır ve bizler birer bilim insanı olarak bu zulme kayıtsız kalamayız çünkü susmak suça ortak olmaktır ve biz hiçbir suça ortak olmayacağız."

Ordu Üniversitesinin 19 yıl önce başladığı eğitim yolculuğunda kararlı adımlarla ilerlediğini dile getiren Baş, bugün 3 enstitü, 14 fakülte, 1 yüksekokul ve 12 meslek yüksekokulu, yaklaşık 1600 akademik ve idari personel ile 20 bine yakın öğrenciyle büyük bir aile olmanın gururunu yaşadıklarının altını çizdi.

Baş, ulusal ve uluslararası alandaki işbirliklerinin önemine işaret ederek, "Üniversitemizi yalnızca ülkemizde değil, dünyada da tanınan bir eğitim kurumu haline getirme hedefiyle çalışıyoruz. Bilimin evrensel gücünü daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla uluslararası alanda önemli iş birliği protokollerine imza attık." ifadelerini kullandı.

TDK Başkanı Mert, akademik yılın açılış dersini verdi

Akademik yılın açılış dersini veren Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert ise Filistin'in sadece bir kültür değil, hafızalarıyla nefes alan müstesna bir coğrafya olduğunu aktardı.

Dünyada bir vicdani körlük olduğunu dile getiren Mert, şunları kaydetti:

"Bu salonda geçmişin derslerini alırken, bugünün acısını da derinden paylaştığımızı ifade etmek boynumuzun borcudur. Tarih bize şunu fısıldar. İnsanlık onurunun en büyük sınavı güçlünün değil, haklının yanında durabilmektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı ve yapmaya çalıştığı da tam bu. Kudüs'ün rüzgarında hala bir Osmanlı duasının yankısı duyulur. Belki de bu yüzden o topraklarda hala bir minarenin tepesinde ezan okunurken, uzaktan gelen bir fısıltı şöyle der. Adalet geri döndüğünde o kadim ruh da dönmüş olacaktır."

Törende, fakülte ve meslek yüksekokullarına birincilikle yerleşen öğrenciler ile profesör ve doçent unvanı alan akademisyenler için tebrik töreni gerçekleştirildi.

Programa, Vali Muammer Erol, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Adalet Komisyonu Başkanı Eyüphan Kılıç, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Ordu Baro Başkanı Birsen Uçar, diğer ilgililer, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.