Ordu Tanıtım Günleri'nde coğrafi işaretli Akkuş fasulyesine yoğun ilgi

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen 14'üncü Ordu Tanıtım Günleri'nde Akkuş Belediyesi standını ziyaret edenlere coğrafi işaretli Akkuş Şeker Fasulyesi ikram edildi. Fasulyeden tatmak isteyenler sıraya girerken, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, hem ürünün hikayesini hem de tanıtım günlerinin Ordulular için taşıdığı önemi anlattı. Demirci, "Biz Ordu Tanıtım Günleri'nde standımızı ziyaret eden misafirlerimize Akkuş'umuzu anlatmakla birlikte Akkuş'umuzun doğasını, coğrafyasını, tarihini, turizmini her yönüyle tanıtıyoruz. Ayrıca coğrafi işaretli ürünümüzü daha doğrusu Akkuş Şeker Fasulyesi'ni de misafirlerimize ikram ediyoruz" dedi.

Ordu'nun tarihi, kültürü ve turizmini, sosyal yaşamı ve yatırımlarını tanıtmak için İstanbul'da düzenlenen ve bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen Ordu Tanıtım Günleri, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fuar ve Etkinlik Alanı'nda devam ediyor. İstanbul'da yaşayan Orduluları bir araya getiren etkinlikte Akkuş ilçesinin coğrafi işaret tescilli Akkuş Şeker Fasulyesini belediye Başkanı İsa Demirci ikram etti. Bölgenin tarım mirasının en güçlü temsilcilerinden biri olarak öne çıkan Akkuş Fasulyesi 23 Mart 2012'de tescillenerek markalaşma yolunda önemli bir adım atarken, yalnızca tadı ve aromasıyla değil, tamamen geleneksel ve doğal yöntemlerle yetiştirilmesiyle de dikkat çekiyor.

'ORDU TANITIM GÜNLERİ KARTOPU GİBİ BÜYÜDÜ'

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, "Ordu Tanıtım Günleri'nin ilk başladığı günden beri buradayım, bugün 14'üncüsünde de olan arkadaşlarından birisiyim. Ordu Tanıtım Günleri, birincisinden bugüne kadar bir kartopu gibi yuvarlandıkça büyüyen, her yapıldığında yeni tecrübelerle, yeni değişikliklerle, daha profesyonel organizasyonlarla gelişerek buraya geldi. İstanbul'da yaşayan Ordulu hemşerilerimizin büyük buluşmasına, şölenine dönüştü. Hem Ordu'nun tanıtılması hem de burada gastronomisinin, turizminin, tarihi yerlerimizin, kültür ve folklorun tanıtılmasıyla, hepsini buraya taşıyarak İstanbul'da yaşayan hem Orduluların buluşmasını hem de Ordulu dostların dostlarının burada Ordu'muzu tanıtmış olmasını sağlıyoruz. 14'üncüsü büyük bir coşku içinde devam ediyor; bugün 3'üncü gündeyiz ve her saat katılım artarak devam ediyor. Heyecanlıyız, doluyuz, inşallah böyle devam eder diyoruz' diye konuştu.

'AKKUŞ ŞEKER FASULYESİNİN PROTEİNİ EN YÜKSEK FASULYELERDEN BİRİ'

Demirci, coğrafi işaretli Akkuş Şeker Fasulyesi'nin Türkiye'de özel bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Tabii Akkuş şeker fasulyesi, geçmişte de büyüklerimizin ektiği, diktiği ve ürettiği bir üründü. Biz özellikle 2007-2008 yıllarından sonra bunun ekimi, dikimi, coğrafi işaretinin alınması ve patent çalışmalarının başlatılmasının ardından 2010 yılında çalışmalara başladık, 2012 yılında da patenti alındı. Akkuş Şeker Fasulyesi, Türkiye'de yetişen fasulyeler içinde bunu ben söylemiyorum, TÜBİTAK raporlarına göre böyle protein değeri en yüksek olan fasulyelerden birisi' ifadelerini kullandı.

'HİÇ SUYA KOYMADAN BİLE PİŞEBİLEN BİR FASULYE'

Ürünün diğer fasulyelerden ayrılan yönlerini anlatan Demirci, "Akkuş Şeker Fasulyesi yüksek rakımda yetiştiği için kendisine has, özgün aroması, lezzeti ve farklı bir yapısı var. Diğer fasulyeler akşamdan suya konur, bizimki öyle değil. Bizimki çok erken, hatta hiç suya koymadan da yapılabilecek nitelikte. İşini kolaylaştırma adına, diğer fasulyeler akşamdan suya konur, sabaha bekler ancak Akkuş Şeker Fasulyesi düdüklü tencereye girmeden pişen bir fasulyedir. Düdüklü tencereye girerse ne olur? Çorba olur. Akkuş şeker fasulyesinin özelliği, yüksek rakımda yetişmesi, farklı aromaya sahip olması, düdüklü tencereye girmeden pişmesi ve hanım kardeşlerimizin de tercih ettiği gibi protein değerinin yüksek olmasıdır. Hem zaman hem de enerji tasarrufu sağlar' diye konuştu.

'HEM AKKUŞ'U HEM ÜRÜNLERİMİZİ ANLATIYORUZ'

Tanıtım günlerinde ziyaretçilere Akkuş'un tüm yönleriyle aktarıldığını söyleyen Demirci, "Biz Ordu Tanıtım Günleri'nde standımızı ziyaret eden misafirlerimize Akkuş'umuzu anlatmakla birlikte Akkuş'umuzun doğasını, coğrafyasını, tarihini, turizmini her yönüyle tanıtıyoruz. Ayrıca coğrafi işaretli ürünümüzü daha doğrusu Akkuş Şeker Fasulyesi'ni de misafirlerimize ikram ediyoruz' dedi.

'ORDULU HEMŞERİLERİMİ KOMŞULARINI DA ALIP BURAYA DAVET EDİYORUM'

Demirci, "İstanbul'da yaşayan Ordulu hemşerilerimi Atatürk Hava Meydanı'na davet ederken diyorum ki: Çalışma yerindeki arkadaşlarınızı, mahalledeki komşularınızı, apartmandaki komşularınızı alın ve buraya gelin. Burası gerçekten görülmesi, gezilmesi gereken bir yer. Sadece Orduluların buluşması değil, Ordu'nun yanında Ordulu dostlarımızın dostlarının da burada buluşmasını temenni ediyor ve herkesi buraya davet ediyorum" diye konuştu.