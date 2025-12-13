Haberler

Ordu'nun yüksekleri beyaza büründü

Ordu'nun yüksekleri beyaza büründü
Güncelleme:
Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu, yer yer kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine rağmen, kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor.

ORDU'nun yüksek kesimlerinde ve yaylarında kar yağdı. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı bölgeler, beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte, 14 Kasım'da etkili olan kar sonrası hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Dün ve bugün tekrar yağan kar nedeniyle, kentin özellikle Kabadüz, Mesudiye, Aybastı, Korgan, Kumru ve Akkuş ilçelerinin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar kalınlığının ortalama 10 santimetreye ulaştığı yüksek kesimlerde, yağışın yarın da aralıklarla devam edebileceği bildirildi.

500

