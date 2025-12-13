Ordu'nun yüksekleri beyaza büründü

ORDU'nun yüksek kesimlerinde ve yaylarında kar yağdı. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı bölgeler, beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte, 14 Kasım'da etkili olan kar sonrası hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Dün ve bugün tekrar yağan kar nedeniyle, kentin özellikle Kabadüz, Mesudiye, Aybastı, Korgan, Kumru ve Akkuş ilçelerinin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar kalınlığının ortalama 10 santimetreye ulaştığı yüksek kesimlerde, yağışın yarın da aralıklarla devam edebileceği bildirildi.