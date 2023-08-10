Ordu İline Komşu 3 İlin Valisi Ordulu Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan Valiler Kararnamesi'nde Ordu ili açısından ilginç bir tablo ortaya çıktı. Valiler kararnamesiyle birlikte Ordu iline komşu 3 ilin Valisi Ordulu oldu. Samsun Valiliği'ne atanan Orhan Tavlı, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ile Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, doğum yerleri Ordu ile sınırdaş oldular. Bir diğer ilginç özellik ise Tokat ve Giresun Valilerinin Ordu-Korgan doğumlu olmaları oldu. Samsun Valisi Orhan Tavlı daha önce Samsun-Ayvacık İlçesi Kaymakamlığı görevinde bulunmuştu. Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ise lise öğrenimini Giresun'da tamamladı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ise bürokrasi hayatına Tokat'ın Reşadiye ilçesinde başladı.