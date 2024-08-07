Ordu - Giresun Havalimanı'nın 50 Gün Kapalı Kalması Meclis Gündeminde

(ANKARA) - CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, pist uzatma çalışmaları nedeniyle eylül ayında 50 gün süreyle kapatılacak olan Ordu - Giresun Havalimanı'nı Meclis gündemine taşıdı. Torun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na "50 gün süreyle kapalı kalacak olmasının ortaya çıkartacağı maddi kayıpların büyüklüğünü ve bu sürede mağdur olacağı öngörülen yolcu sayısını açıklar mısınız" diye sordu.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, pist uzatma çalışmaları nedeniyle 50 gün kapalı kalacak Ordu - Giresun Havalimanı'yla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Geçen yıl pist sahası onarımı ve apron genişletilmesi işlemleri için yapılan ihalenin 117 milyon 800 bin lira bedelle sonuçlandığını ve 2023 yılı Kasım ayında bu çalışmalar için havalimanının 12 gün boyunca kapatıldığını hatırlatan Torun, Bakan Uraloğlu'nu şu soruları yöneltti:

"1- Ordu-Giresun Havalimanında geçtiğimiz yıl yapılan ve bu yıl devam edecek olan bakım – onarım ve genişletme çalışmalarının kapsamını, yapılan ve yapılacak işlerin tamamını kalemler halinde maliyetleri ile birlikte açıklar mısınız?

2- 50 gün süreceği açıklanan, pistin uzatılması amacıyla yapılacak çalışmaların çift vardiya sistemiyle yürütülmesi halinde 25 günde tamamlanacağı öngörülmektedir. Okulların açıldığı ve hava trafiğinin yoğun olduğu dönemde yapılacak işlerin tek vardiya sistemiyle yürütülerek yaklaşık 2 aylık bir süreye yayılmasına neden izin verilmiştir? Çalışmaların çift vardiya sistemiyle yürütülerek 25 günde tamamlanmasına yönelik herhangi bir girişimde bulunulması düşünülmekte midir?

3- 15 Eylül 2024 tarihinde başlanacak pist uzatma çalışmaları kapsamında pistte bakım onarım çalışmaları yürütülecek midir? Geçtiğimiz yıl pistteki çökme ve deformasyonun giderildiğinin açıklanmasına karşın pistte giderilememiş güvenlik sorunları bulunmakta mıdır?

4- Ordu-Giresun Havalimanının yapım sürecindeki eksikler ve öngörüsüzlük sebebiyle ortaya çıkan kamu zararına ilişkin herhangi bir araştırma veya soruşturma süreci başlatılması düşünülmekte midir?

5- Ordu – Giresun Havalimanı'nın bakım-onarım ve kapasite artışı için geçtiğimiz yıl 12 gün kapalı kalmasının ortaya çıkarttığı maddi kaybın büyüklüğünü ve bu süreçte mağdur edilen yolcu sayısını açıklar mısınız?

6- Ordu – Giresun Havalimanı'nın pist uzatma çalışmaları için 15 Eylül 2024 itibariyle 50 gün boyunca kapalı kalacak olmasının ortaya çıkartacağı maddi kayıpların büyüklüğünü ve bu sürede mağdur olacağı öngörülen yolcu sayısını açıklar mısınız?

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