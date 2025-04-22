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Ordu'dan İrem İmamlı, Kompozisyon Yarışmasında Türkiye Birincisi Oldu

Ordu'dan İrem İmamlı, Kompozisyon Yarışmasında Türkiye Birincisi Oldu
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Ordu'da Meşebükü Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi İrem İmamlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen kompozisyon yarışmasında Türkiye birincisi oldu. İmamlı, ödül töreni için Ankara'ya gitti ve TBMM'de konuşma yaptı.

Ordu'da ortaokul öğrencisi İrem İmamlı'nın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yılı dolayısıyla düzenlenen kompozisyon yarışmasında Türkiye birincisi olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen ulusal kompozisyon yarışmasında Meşebükü Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi İmamlı'nın birinci olması nedeniyle Ankara'ya gittiği belirtildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tören ve kutlamaları kapsamında Ankara'da bulunan İmamlı'nın, TBMM'de konuşma gerçekleştirdiği aktarıldı.

İrem İmamlı'yı tebrik eden Vali Muammer Erol, kendisine rehberlik eden öğretmenlerini ve ailesini de kutladı.

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Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
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