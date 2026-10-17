Ordu'da yasa dışı bıldırcın avına kurulan 4 ses düzeneği ele geçirildi

ORDU'nun Ünye ve Fatsa ilçelerinde yasa dışı bıldırcın avında kullanılan, fındık ocakları ile ağaç kovuklarına gizlenmiş 4 akülü ses düzeneği ele geçirildi.

Ordu'nun Ünye ve Fatsa ilçelerinde, usulsüz bıldırcın avcılığı yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Ünye Şefliği av koruma ve kontrol ekipleri tarafından gece denetimi gerçekleştirildi. Kuşların göç güzergahındaki sahil şeridi ve fındık bahçelerinde yapılan arazi taramalarında, yasa dışı avcılıkta kullanılan 4 akülü ses düzeneği bulundu. Düzeneklerin, korunaklı demir kafeslere yerleştirilerek kalın zincirlerle ağaçlara kilitlendiği, cihazları çalıştıran araç akülerinin ise fındık ocakları arasına gizlenip üzerlerinin naylonla kapatıldığı tespit edildi. Ekipler tarafından ağaçlardan sökülen demir kafesler ile gizlendikleri yerlerden çıkarılan aküler ve bağlantı kablolarına el konuldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı