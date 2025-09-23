Haberler

Ordu'da Turizm Çalıştayı Başlıyor

Ordu'da Turizm Çalıştayı Başlıyor
Ordu'da 6 Ekim'de başlayacak turizm çalıştayının basın lansmanı gerçekleştirildi. Çalıştay, Ordu'nun kültürel değerlerini, doğasını ve turizmini geliştirmek amacıyla düzenleniyor.

Ordu'da 6 Ekim'de başlayacak turizm çalıştayının, basın lansmanı gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Valilik Toplantı Salonu'ndaki programda, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Ordu Üniversitesi (ODÜ), Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ile Ordu Kültür Sanat Derneği'nin öncülüğünde turizm çalıştayı programını başlattıklarını söyledi.

Programın içeriğinin 5 ayrı günde 5 tema şeklinde olacağını anlatan Toparlak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ordu'nun kültürel değerlerini, denizini, doğasını tartışacağız. Buradaki hedefimiz Ordu turizmi adına yeni şeyler söylemek. Hep birlikte el ele vererek, Ordu için yeni şeyler söylemek gerekiyor. Ordu'nun artık bir vizyon belgesi, bir başyapıt belgesi, bir eylem planı ortaya çıkacak."

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Türköz de çalıştaya verilen desteğe değinerek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya katkılarından ötürü teşekkür etti.

İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ali Uçar da çalıştayın detaylarına yönelik sunum gerçekleştirdi.

Programa, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Ordu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Recep Aydın ile turizm işletme sahipleri katıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
500
