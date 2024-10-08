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Üzerine tomruk düşen araç sürücüsü hayatını kaybetti

Üzerine tomruk düşen araç sürücüsü hayatını kaybetti
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde seyir halindeki bir kamyondan savrulan tomruklar, karşı yönden gelen otomobilin üzerine düşerek sürücüsünün hayatını kaybetmesine neden oldu. Olayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Düğünlük Mahallesi mevkisinde, D.S. yönetimindeki 60 NP 388 plakalı kamyonun kasasındaki tomruklar yola savruldu. Bu sırada bazı tomruklar, karşı yönden gelen Yusuf Dikme'nin kullandığı 52 EY 155 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Üzerine tomruk düşen araç sürücüsü hayatını kaybetti

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Otomobil sürücüsü Dikme olay yerinde hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü D.S. gözaltına alındı. Öte yandan yola düşen tomrukların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel

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