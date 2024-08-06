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Restoran çalışanları tarafından darp edilen savcı, ifadesinde tüm olan biteni anlattı

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Ordu'da bir restoranda ailesiyle yaşadığı darbe olayını anlatan Cumhuriyet Savcısı Mücahid Şamil Koca, ifadesinde yaşananları detaylı bir şekilde aktardı. Mekana girer girmez işletme sahibinin ve çalışanların kendilerine yönelik agresif tavırlar sergilediğini ifade eden Koca, "Sağ kulağıma bir yumruk yedim fakat kimin vurduğunu fark etmedim. O esnada orada bir kargaşa çıktı. Bu kargaşada kayınvalidem Selime Kırım ve kucağındaki 9,5 aylık kızım yere düştü" dedi.

Ordu'da restoranda ailesiyle darbedilen Cumhuriyet Savcısı Mücahid Şamil Koca, ifadesinde yaşananları anlattı.
Savcı Koca, Aybastı ilçesinde 4 Ağustos'ta bir restoranda yaşanan olayın ardından Aybastı Merkez Jandarma Komutanlığına gelerek savcıya "müşteki" sıfatıyla ifade verdi.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 2,5 aydır görev yaptığını belirten Koca, hafta sonu iznini geçirmek üzere tavsiye üzerine eşi, kayınpederi, kayınvalidesi, 9,5 aylık kızı ve eşinin 9 yaşındaki yeğeniyle, Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası'ndaki bir işletmeye gittiklerini söyledi.

ÇALIŞANLAR AGRESİF TAVIRLAR SERGİLEMİŞ

Koca, işletmeye girdikten sonra yaşananları, şöyle anlattı: "Henüz masaya oturmadan, sipariş vermeden geri dönmeyi de hesap ederek şu an hatırlamadığım işletme çalışanına, 'Sipariş versek kaç dakikada hazır olur?' diye sordum. O da bana 'Yaklaşık 20 dakikada çıkar' dedi. Üst kata çıkmak istedik ancak görevli yukarıda temizlik olduğunu, bize alt katta bulunan yuvarlak masayı hazırlatabileceğini söyledi. O esnada bizi duyduğunu düşündüğüm, kasada duran ve adını sonradan soruşturma kapsamında öğrendiğim Yücel G, 'Yaklaşık 30 dakika yemeğin hazırlanması sürer' dedi. Çalışanların agresif tavırlarından hem üst kata çıkarmamaları hem de süreyle ilgili farklılık belirttikleri için işletmeden çıkmak istedik ve ailemle kimseye bir şey demeden çıktık. Yayla merkezinde bulunan, yaklaşık 30-40 metre uzaklıktaki başka işletmenin önüne geçtik. Oranın ve diğer dükkanların boş olması sebebiyle ayrıca jandarmanın önermesi nedeniyle tekrar aynı yerde yemek yemeye karar verdik. İşletmenin önünde eşim hariç diğer aile fertleri bekledi. Biz eşimle işletmeye girdik ve yaklaşık 2 dakika önce önerdikleri yuvarlak masaya oturmak istedik. Bu kez de orada çalışan bir görevli bize, sipariş verip vermediğimizi sordu. Ben de şimdi vereceğimizi söyledim."

"SEN NEDEN ŞİMDİ KİMLİĞİNİ SÖYLÜYORSUN"

Bu durum üzerine çalışanın, kendisine 1 saat beklemeleri gerektiğini söylediğini belirten Koca, şunları kaydetti: "Ben de bunun üzerine, 'Neden 1 saat, az önce 20-30 dakika demiştiniz, 3 dakikada ne oldu?' diye sordum. Garson da bana, yeni bir sipariş aldıklarını söyledi. Ben de işletme çalışanlarının tavrının tutarsız ve insanlarla dalga geçer şekilde olduğunu düşündüğüm için 'Buranın bir yetkilisi yok mu, konuşmak istiyorum' dedim ve kasada duran Yücel G'nin yanına geçtim. Bu kez kolluktan tavsiye aldığım için kendisine, 'Ben Ünye Cumhuriyet Savcısıyım, kolluktan burayı önerdiler. Sizin yaptığınız ayıp değil mi?' dedim. Kendisi direkt olarak agresif bir tavır sergileyerek, 'Sen neden şimdi kimliğini söylüyorsun ki? Ben de 28 yıllık bir şeyim' dedi ama şu an hatırlamıyorum. Sesimizin yükseldiğini duyan diğer işletme çalışanları gelince az önce bana süre söyleyen çalışanları gördüm ve Yücel G'ye çalışanları göstererek, 'Bu 20 dakika, bu 1 saat, sen de 30 dakika dedin. Dalga mı geçiyorsunuz?' dedim. O da bana 'Sen niye ikide bir dükkana girip çıkıyorsun' dedi. Ben de 'Müşteriyim tabii ki girip çıkarım' dedim."

"KULAĞIMA YUMRUK YEDİM, 9,5 AYLIK KIZIM YERE DÜŞTÜ"

Koca, ifadesinde yaşanan kargaşaya ilişkin de şunları aktardı: "Bunun üzerine şu an hatırlamadığım, orada duran bir çalışan agresif tavırlarla el kol hareketi yaparak, 'Sen ne diyorsun?' şeklinde hitaplarda bulundu. Ben ve eşim işletme çalışanlarının tavrından rahatsız olarak işletmenin dışına çıktık. Bu esnada önlüğünden yine işletme çalışanı olduğunu düşündüğüm ve ismini sonradan öğrendiğim Erkan G'yi gördüm ve ona da yine 'Bu nasıl rezillik, insanlarla siz dalga mı geçiyorsunuz? Hepiniz ayrı saatler söylüyorsunuz' diye serzenişte bulunurken üzerime yürüdü. Onu, orada bulunan çalışanlar ayırdı. Bu esnada yine ismini sonradan öğrendiğim Abdülsamet A. çok hızlı bir şekilde işletmenin içinden üzerime koştu ancak yine orada bulunan şahıslar ve çalışanlar onu da tuttular. Ben ona odaklanmışken arkamdan sağ kulağıma bir yumruk yedim fakat kimin vurduğunu fark etmedim. O esnada orada bir kargaşa çıktı. Bu kargaşada kayınvalidem Selime Kırım ve kucağındaki 9,5 aylık kızım yere düştü. Sonrasında ise yine ismini sonradan öğrendiğim Ercan G. de yine işletme içinden koşarak üzerime yürüdü ancak onu da tuttular. Daha sonrasında olay yerinden ayrıldık ve jandarmaya bilgi verdim. Olaylar sakinleştikten sonra olay esnasında çıkan kargaşa nedeniyle 9,5 aylık kızımın başından yaralanmış olduğunu gördüm ve kayınvalidemin de kalçasında ağrı olduğunu öğrendim."

Koca, işletme çalışanlarından Erkan G, Ercan G. ile Abdülsamet A'dan üzerine yürümesi nedeniyle Yücel G'den de diğer şahısları tahrik ettiği için şikayetçi olduğunu belirtti. Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Erkan G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Abdüssamed A. hakkında ise konutu terk etmeme ve adli kontrol kararı verilmişti. Ercan G. de savcılıktaki ifadesi sonrası serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Savcısı Kırım ordu Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Necati Çubukcu:

Müşteri her zaman haklıdır. Savcı yada sivil farketmez. Adam eşi ve çocuğu ile birlikte gelmiş şiddet ne demek. Bazı esnaflara yaptırım uygulanması şart.

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A. Erol:

savcı karşısında vatandaş her zaman haksızdır

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Hayri:

boş muhabbet kaç gündür aynı konular tamam git şikayetçi ol ne olacaksa olsun mutlaka sende bi gereksiz laf etmişssindir de iş buralara gelmiştir

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Murat Kuş:

Ben savcı yerinde olsam o işletmenin ruhsatını iptal eder orada çalışan kim varsa atarım hapse abi hayırdır

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Çakır Aslan:

sürekli savcıda şöle yapmıştır böledir vs bırakın bu kafları savcı dışarda böyle bi yerdede kendini koruyup kollayamayacaksa millete ne faydası olur

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Doğruların Sayfası:

benzer olay başımıza kastamonu dadayda geldi oturduk bekliyoruz 1.30 saatte yemek geldi ve yetiştiremedikleri halde gelen müşteriye bunu belirtmedikleri gibi kalabalık gruplara öncelik tanıdılar tabi millet ayaklandı açken insan zaten sinirlenmeye daha müsait oluyo birde üstüne yapılan saygısızlık tuzu biberi olmuş

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